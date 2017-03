Rheinische Post: 82 Prozent der Männer wünschen sich berufstätige Partnerin

Düsseldorf (ots) - Männer und Frauen in Deutschland legen immermehr Wert auf eine gleichberechtigte Partnerschaft, in der Erwerbs-und Familienarbeit geteilt werden. So sagen 82 Prozent der Männer,dass es für eine Partnerschaft gut sei, wenn beide Partnerberufstätig wären. Dies geht aus einer Studie desBundesfamilienministeriums hervor, die der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) vorliegt. ZumVergleich: In einer früheren Befragung im Auftrag des Ministeriums imJahr 2007 waren nur 71 Prozent dieser Ansicht. FamilienministerinManuela Schwesig (SPD) zeigte sich erfreut: "Es hat eingesellschaftlicher Wandel stattgefunden", sagte die Ministerin derZeitung. "Immer weniger Frauen und Männer denken, dass die alteRollenverteilung - der Mann ist der Ernährer und die Frau kümmertsich alleine um Kinder und Haushalt - für sie das richtigeLebensmodell ist." Eine konsequent traditionelle Rollenteilung,wonach der Mann der Familienernährer ist und die Frau sich um Kinderund Haushalt kümmert, befürwortet der Studie zufolge nur noch jederZehnte. Im Jahr 2007 waren es noch 17 Prozent. Die Studie, für diemehr als 3000 Männer und Frauen repräsentativ befragt wurden, zeigt,dass die Einstellungen zur Rolle von Mann und Frau auch eineGenerationenfrage ist. "Vor allem jüngere Männer finden dasHauptverdienermodell nicht mehr attraktiv", betonte Schwesig.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell