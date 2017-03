Rheinische Post: 8000 Güterzüge bekommen bis Jahresende Flüsterbremsen

Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Bahn will bis Ende des Jahres 8000weitere Güterzüge mit leisen Bremsen ausstatten. Das geht ausaktuellen Zahlen des Staatskonzerns hervor, die der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) vorliegen. Solltedie Bahn dieses selbst gesteckte Ziel erreichen, hätten knapp40.000 Wagen leisere Bremsen - gut 60 Prozent des gesamten Fuhrparksder Bahn-Tochter DB Cargo. Bis 2020 sollen alle Güterwaggonsumgerüstet sein. Dadurch werden bei DB Cargo voraussichtlich Kostenvon insgesamt 230 Millionen Euro anfallen. Erklärtes Ziel desKonzerns ist es, den Schienenlärm bis zu diesem Zeitpunkt zuhalbieren.Die laufende Umrüstung auf die neuen Bremsen entfaltenInfrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla zufolge bereits ihre Wirkung:"Unsere beiden Messstationen im viel befahrenen Mittelrheintal zeigenuns, dass Ende 2016 schon knapp 25 Prozent aller dort verkehrendenGüterzüge leiser unterwegs sind", sagte er der "Rheinischen Post".Der Anteil leiser Züge habe sich im Mittelrheintal in letzter Zeitverdoppelt.Beim Neu- und Ausbau von Strecken hat die Deutsche Bahn den Zahlenzufolge Lärmschutzwände auf einer Strecke von knapp 2000 Kilometernerrichtet. Das entspricht der Bahnstrecke Berlin-Moskau. Beimbestehenden Streckennetz gelten 3700 Kilometer als besonders starkvom Lärm belastet. 43 Prozent davon sind der Bahn zufolge inzwischenlärmsaniert: Auf rund 650 Kilometern gebe es Lärmschutzwände. Dasentspreche der Zugstrecke von Hamburg nach Stuttgart. Zudem wurdenknapp 57.000 Wohnungen mit schalldichten Fenstern nachgerüstet.Für das laufende Jahr plant die Bahn mit "deutlich mehr als 100Millionen Euro" für den baulichen Lärmschutz, nachdem es im Vorjahrrund 80 Millionen Euro gewesen waren.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell