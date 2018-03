Rheinische Post: 68 der 100 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland laut Studie ohne weibliches Vorstandsmitglied

Düsseldorf (ots) - In Deutschland arbeiten in Top-Positionen derWirtschaft deutlich weniger Frauen als in vielen anderen Ländern.Nach einer neuen Studie der Unternehmensberatung Boston ConsultingGroup (BCG) und der Technischen Universität München, die der"Rheinischen Post" vorab vorliegt, sind nur 17 Prozent der Posten inVorständen und Aufsichtsräten mit Frauen besetzt. Während der Anteilweiblicher Aufsichtsräte inzwischen knapp 30 Prozent betrage, seienes auf Vorstandsebene nur 6,3 Prozent. In 68 der 100 untersuchtengrößten börsennotierten Unternehmen gebe es kein einziges weiblichesVorstandsmitglied. "Sowohl bei der Anzahl von Frauen inFührungspositionen als auch bei der Vergütung von Frauen imTopmanagement haben deutsche Unternehmen noch erheblichenAufholbedarf", sagte Rocio Lorenzo, BCG-Partnerin und Mitautorin derStudie, der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Obwohl derFrauenanteil seit 2009 stetig gewachsen ist, liegen demzufolge diedeutschen Großunternehmen mit 17 Prozent im Top-Management (Vorstandund Aufsichtsrat) deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 25Prozent. In Frankreich ist mittlerweile schon etwas mehr als jederdritte Topmanager weiblich, in Norwegen sind es sogar 40 Prozent.Selbst weltweit liegt der Frauenanteil in Topetagen im Schnitt bei 18Prozent - also höher als in Deutschland.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell