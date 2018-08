Rheinische Post: 55.000 Visa für Familiennachzug im ersten Halbjahr 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Düsseldorf (ots) - Im ersten Halbjahr 2018 hat Deutschlandweltweit knapp 55.000 Visa im Rahmen des Familiennachzugs vergeben.Das geht aus Zahlen des Auswärtigen Amts hervor, die der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Mittwoch) vorliegen. Damit stieg die Zahl derseit 2015 erteilten Einreiseerlaubnisse auf insgesamt fast 350.000.Die meisten Empfänger stammten aus Syrien und dem Irak. Seit Januardes laufenden Jahres gingen 12.000 Visa an syrische und 4500 anirakische Staatsangehörige. Nach einem starken Anstieg in denvergangenen drei Jahren stagnierte zuletzt die Zahl derFamiliennachzüge. So wurden 2015 knapp 73.000 Visa vergeben, 2016waren es dann bereits rund 104.000. 2017 stieg die Zahl auf fast118.000. Im ersten Quartal des laufenden Jahres wurden gut27.000 Visa für Familienzusammenführungen vergeben. Nichtberücksichtigt sind dabei die Angehörigen subsidiärSchutzberechtigter. Sie waren seit 2016 vom Familiennachzugausgenommen. Erst ab diesem Mittwoch ist auch für diese Gruppe derFamiliennachzug wieder möglich, dann dürfen monatlich bis zu 1000Angehörige einreisen. Die in den vergangenen Jahren erteilten Visagingen an Angehörige anerkannter Asylberechtigter sowie Flüchtlingegemäß der Genfer Konvention.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell