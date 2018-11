Rheinische Post: 40 Prozent der Solo-Selbstständigen verdienen weniger als Mindestlohn

Düsseldorf (ots) - Viele Selbstständige in Deutschland haben mitgeringen Einkünften zu kämpfen. Das geht aus der Antwort desBundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, die derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) vorliegt. Demnach bliebenim Jahr 2016 insgesamt 40 Prozent der sogenanntenSolo-Selbstständigen mit ihrem Gehalt unter dem Niveau desMindestlohns. Zudem teilte das Ministerium von Hubertus Heil (SPD)mit, dass von den rund vier Millionen Selbstständigen nur etwa eineMillion gesetzlich zur Altersvorsorge verpflichtet war. In seinerAntwort verweist das Ressort auf Berechnungen, die es beim Zentrumfür Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) beauftragt hatte. Demnachlag das monatliche Bruttoeinkommen der unteren 40 Prozent bei 915Euro oder weniger. Umgerechnet auf einen Stundenlohn entspricht das8,24 Euro brutto oder weniger. 2016 lag der gesetzliche Mindestlohnbei 8,50 Euro. Über alle Selbstständigen hinweg betrachtet lag derMittelwert bei 12,62 Euro je Stunde und 1760 Euro brutto im Monat.Die Linken-Arbeitsmarktpolitikerin Jessica Tatti hält die Zahlen füralarmierend. "Viele Solo-Selbständige verdienen so wenig, dass siedeutlich schlechter gestellt sind als abhängig Beschäftigte", sagtedie Abgeordnete. "Sie haben keinen Arbeitsschutz, oftmals keinesoziale Absicherung für Alter und Invalidität." Aus Tattis Sichtgehören Solo-Selbständige verpflichtend in dieSozialversicherungssysteme. Kontext: Solo-Selbstständige gehen einerselbstständigen Tätigkeit nach, ohne Mitarbeiter zu beschäftigen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell