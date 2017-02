Rheinische Post: 400 Millionen Euro mehr Grunderwerbsteuer in NRW

Düsseldorf (ots) - Die Käufer von Immobilien und Grundstücken inNRW haben im vergangenen Jahr 2,95 Milliarden Euro Grunderwerbsteueran die Landeskasse gezahlt - gut 16 Prozent oder rund 400 MillionenEuro mehr als noch im Vorjahr. Das geht aus einer nochunveröffentlichten Vorlage des NRW-Finanzministeriums für denHaushalts- und Finanzausschuss des Landtages hervor, die der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe) vorliegt.Das landesweit höchste Grunderwerbsteuer-Aufkommen hatte imvergangenen Jahr mit rund 340 Millionen Euro das in der Domstadteinzig dafür zuständige Finanzamt Köln-Altstadt, gefolgt vomFinanzamt Düsseldorf-Süd (rund 264 Millionen Euro, zusammen mit demAufkommen Düsseldorf-Mettmann 303 Millionen Euro). Die beidenzuständigen Dortmunder Finanzämter (Dortmund-Unna und Dortmund-Ost)nahmen zusammen knapp 119 Millionen Euro ein, die beiden zuständigenAachener Behörden (Stadt und Kreis) knapp 90 Millionen Euro und diebeiden Bonner Finanzämter (Innen- und Außenstadt) zusammen rund 110Millionen Euro. In allen genannten Finanzämtern ist dasGrunderwerbsteueraufkommen 2016 deutlich gestiegen: In Düsseldorf-Südum sieben Prozent, in Dortmund-Ost um rund 16 Prozent, inAachen-Stadt um 15 Prozent und in Bonn-Innenstadt um fast 76 Prozent- einer der landesweit höchsten Zuwächse. Der finanzpolitischeSprecher der FDP im Landtag, Ralf Witzel, sagte zu den Zahlen:"Angesichts der explodierenden Belastungen brauchen wir zeitnahwenigstens einen Freibetrag für selbstgenutztes Wohneigentum."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell