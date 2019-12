Rheinische Post: 386 Unfallfluchten pro Tag in NRW

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Fahrerfluchten in Nordrhein-Westfalen steigtweiter. So zählte die Polizei im ersten Halbjahr dieses Jahres 69.895 solcherDelikte, wie das NRW-Innenministerium auf Anfrage der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Dienstag) mitteilte. Körperlich zu Schaden kamen dabei 2666 Personen,fünf Menschen starben. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es rund 68.000gewesen; im gesamten Jahr 2018 138.936. Die Aufklärungsquote verschlechtertesich im ersten Halbjahr von 44,8 auf 42,3 Prozent. Abschließende Zahlen fürdieses Jahr liegen erst Anfang 2020 vor"Unfallflucht entwickelt sich immer mehr zu einen schlimmen Volkssport. Für einpaar Prozent weniger an Versicherungsprämie lassen die, die sich nach einemUnfall davonstehlen, andere mit dem Schaden allein. Das ist schäbig", sagteNRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der "Rheinischen Post". Die Polizei setzealles daran, diese Straftaten aufzuklären. "Ich rate jedem, die Polizei zu rufenund den Schaden zu melden, auch bei einem kleinen Parkplatzrempler", so Reul.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4463524OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell