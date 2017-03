Rheinische Post: 27.000 Ausländern wurde 2016 das Arbeiten in Deutschland untersagt

Düsseldorf (ots) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat imvergangenen Jahr die Anträge von 27.000 Ausländern zurArbeitsaufnahme abgelehnt, weil für die ihnen angebotenen Jobs auchInländer zur Verfügung standen oder die Jobs unterbezahlt waren. Dasgeht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage derGrünen-Bundestagsfraktion hervor, die der der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Demnachwurden 2016 im Zuge der so genannten Vorrangprüfung mehr als doppeltso viele Anträge von Flüchtlingen und Drittstaatlern auf eineBeschäftigung in Deutschland abgelehnt als zwei Jahre zuvor.Allerdings seien seit 2014 auch erheblich mehr Anträge gestelltworden, erklärte die BA auf Anfrage. Die Zahl der Zustimmungen fürDrittstaatler zur Arbeitsaufnahme sei von knapp 68.000 im Jahr 2014auf 215.000 im Jahr 2016 gestiegen, sagte eine BA-Sprecherin.KONTEXTEine Arbeitserlaubnis setzt voraus, dass die BA vorher prüft, obbevorrechtigte Inländer für einen angebotenen Job zur Verfügungstehen (Vorrangprüfung) und Flüchtlinge zu ungünstigeren Bedingungenals vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt werden(Lohndumping). Im August 2016 wurde die Vorrangprüfung in 133 der 156Arbeitsamtsbezirke für drei Jahre ausgesetzt, um Jobchancen fürFlüchtlinge zu steigern. Dadurch würden jetzt nur noch sechs Prozentder Anträge auf Arbeitsaufnahme abgelehnt, zuvor waren es 40 Prozent,so die BA. Grünen-Politiker Volker Beck sieht dennoch weiterenReformbedarf. "Die bürokratische Vorrangprüfung sollte so weit wiemöglich abgeschafft werden", sagte Beck.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell