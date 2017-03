Rheinische Post: 2016 wurden 27 Fahrkartenautomaten der Bahn in NRW aufgebrochen

Düsseldorf (ots) - Im vergangenen Jahr sind in NRW deutlichweniger Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn aufgebrochen wordenals noch im Vorjahr. Das zeigen aktuelle Zahlen des Konzerns, die derin Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe)vorab vorliegen. Demnach wurden 2016 in NRW 27 Automaten der DBaufgebrochen, 2015 waren es noch 44. In etwa der Hälfte der Fälleversuchten die Täter, die Automaten mit mechanischer Gewalt zuöffnen, etwa durch Hebeln, Flexen oder Bohren. In den übrigen Fällenwurden die Geräte mit Gas oder manipulierten Feuerwerkskörperngesprengt. Den Sachschaden für 2016 beziffert die Bahn für NRW aufrund eine Million Euro. In keinem der Fälle haben die Täter Gelderbeutet. Die mögliche Beute beträgt laut Bahn oft nur wenige HundertEuro, in fast allen Fällen weniger als 1000 Euro. Die Automaten sindso konstruiert, dass die Geldbehälter auch schweren Zerstörungenstandhalten. "Immer mehr Automaten verfügen über Farbpatronen, diebei einer Manipulation das Geld wertlos und den Aufbruch zwecklosmachen", sagte ein Bahn-Sprecher. Zudem müssten Täter damit rechnen,ebenfalls lange anhaftende Farbspuren abzubekommen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell