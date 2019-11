Rheinische Post: 1.000 Soldaten seit 2018 bei Feuerbekämpfung im Einsatz

Düsseldorf (ots) - Bei der Bekämpfung von Waldbränden haben 2019 doppelt soviele Bundeswehrsoldaten der Feuerwehr geholfen wie im Vorjahr - fast alleEinsätze waren in Ostdeutschland. Im laufenden Jahr wurden 712 Soldaten beiLöscharbeiten eingesetzt, der Großteil davon bei Feuern inMecklenburg-Vorpommern (546). 2018 kamen 312 Soldaten zum Einsatz, darunter 260in Brandenburg. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleineAnfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag) vorliegt. Die FDP fordert, dass die Feuerwehren in Deutschland besseraufgestellt werden. Die Bundeswehr habe anderes zu tun, als Brände zu löschen,sagte der FDP-Abgeordnete Karlheinz Busen. Angesichts der gestiegenen Zahl derhelfenden Soldaten stelle sich die Frage, ob die Feuerwehren genügend Personalund Material für die Bekämpfung von Waldbränden vorhielten: "Die Länder sindhier in der Pflicht und müssen ihre Feuerwehren besser ausstatten."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell