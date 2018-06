Rheingau- und Schleswig-Holstein-Musik-Festival 2018: Eröffnungskonzerte mit Antoine Tamestit und Sol Gabetta in 3sat (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 30. Juni 2018, und Sonntag, 1. Juli 2018,jeweils um 20.15 Uhr, 3satErstausstrahlungenIm Rahmen des Festspielsommers zeigt 3sat das "EröffnungskonzertRheingau Musik Festival" am Samstag, 30. Juni 2018, 20.15 Uhr. ImKloster Eberbach spielt das hr-Sinfonieorchester unter dermusikalischen Leitung von Eliahu Inbal Werke von Hector Berlioz undGiacomo Puccini.Als Berlioz-Spezialist freut sich der Ehrendirigent deshr-Sinfonieorchesters Eliahu Inbal auf den französischen BratschistenAntoine Tamestit, der die Sinfonie "Harold en Italie" desfranzösischen Komponisten interpretiert. Berlioz schrieb diesespannungsreiche und theatralische Programmsinfonie für großesOrchester und obligate Viola. Ein Hauptwerk der italienischenSakralmusik des 19. Jahrhunderts ist Giacomo Puccinis "Messa diGloria". Der Opernkomponist schrieb dieses Frühwerk im Alter von nur22 Jahren als Abschlussarbeit am Konservatorium.Am Sonntag, 1. Juli 2018, 20.15 Uhr, folgt im 3sat-Festspielsommerdas "Schleswig-Holstein Musik Festival 2018 - Eröffnungskonzert".Cellistin Sol Gabetta, gerade bei den Salzburger Osterfestspielen mitdem Herbert-von-Karajan-Musikpreis ausgezeichnet, eröffnet gemeinsammit dem NDR Elbphilharmonie Orchester das Festival. Unter Leitung desehemaligen Chefdirigenten Christoph Eschenbach spielt das OrchesterWerke von Robert Schumann, Edgar Elgar und Hector Berlioz.Renommierte Festivals - internationale Stars: Im Festspielsommerpräsentiert 3sat vom 31. Mai bis zum 15. September 2018 herausragendeKonzerte, Opern- und Ballettaufführungen großer Festivals inDeutschland, Österreich und der Schweiz - live oder in aktuellenAufzeichnungen zur besten Sendezeit.Der 3sat-Festspielsommer im Überblick: https://ly.zdf.de/3Tf/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/festspielsommer3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell