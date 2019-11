Rhein-Neckar Löwen gegen Kiel und Flensburg gegen Paris: Topduelle in der Handball-Bundesliga und Champions League live diese Woche auf Sky

Unterföhring (ots) -- Spitzenspiel Rhein-Neckar Löwen gegen THW Kiel am Donnerstag ab18.30 Uhr mit Sky Experten Heiner Brand und Markus Götz- Alle weiteren Partien des 12. Spieltags der Liqui MolyHandball-Bundesliga am Donnerstag und Sonntag live auf Sky, u.a.mit Wetzlar - Hannover-Burgdorf, Melsungen - Leipzig undFlensburg - Göppingen- Der 7. Spieltag der EHF Champions League mit Flensburg-Handewittgegen Paris St. Germain und Kiel gegen Porto Sofarma am Mittwochund Sonntag auf Sky- "Handball Kompakt" mit Highlights des Handball-Spieltags amSonntag um 20.30 Uhr auf Sky Sport und um 21.00 Uhr auf SkySport News HD- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei denHandball-Übertragungen von Sky live dabei seinUnterföhring, 5. November 2019 - Eine besonders schwere Hürde wartet auf denLigaprimus THW Kiel am kommenden Spieltag mit den Rhein-Neckar Löwen. DieMannheimer haben zwar in dieser Saison unerwartete Punktverluste erlitten undsind aktuell nur Sechster, zählen aber trotzdem zu den absoluten Topklubs derHandball-Bundesliga. Die Kieler zählen zu den absoluten Topfavoriten auf dieMeisterschaft und sind nach Verlustpunkten das stärkste Team. Sky überträgt diePartie am Donnerstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Sky Experte Heiner Brandund Markus Götz kommentieren. Die Interviews in der Halle führt Jens Westen.Auch die weiteren beiden Partien des Abends zeigt Sky live, Bergischer HC gegenErlangen und das Stuttgarter Derby Balingen-Weilstetten gegen TVB Stuttgart.Moderatorin Katharina Kleinfeldt führt durch die Sky Konferenz.Am Samstagabend spielen die Topvereine Melsungen und Leipzig gegeneinander. DasTopspiel am Sonntag ist dann die Partie zwischen dem Aufsteiger Nordhorn-Lingenund Füchse Berlin. Die Berliner machten zuletzt durch personelle Querelen rundum den Trainerposten auf sich aufmerksam, besiegten am vergangenen Spieltag aberauch überraschenderweise die Rhein-Neckar Löwen. Sky Experte Martin Schwalb undHeiko Mallwitz kommentieren die Partie. Die Interviews in der Halle führt DennisBaier. Sky überträgt live ab 13 Uhr.Die weiteren Partien am späten Nachmittag sind u.a. Wetzlar gegenHannover-Burgdorf und Magdeburg gegen Minden. Gregor Teicher führt ab 15.25 Uhrdurch die Sky Konferenz.Findet Flensburg-Handewitt gegen Paris in der Champions League zurück in dieErfolgsspur? Am Mittwoch wartet auf den Deutschen Meister Flensburg-Handewittmit Paris St. Germain die nächste knifflige Aufgabe in der Champions League. DieNorddeutschen haben die letzten zwei Partien in der Königsklasse verloren unddrohen jetzt die gute Ausgangsposition zu verspielen. Ein gutes Ergebnis istalso Pflicht für Flensburg. Das Spiel kommentieren Sky Experte Heiner Brand undKarsten Petrzika. Jens Westen moderiert und führt die Interviews. Sky überträgtlive am Mittwoch ab 18.30 Uhr.Am Sonntag spielen dann die Kieler in der Ostseehalle gegen den PortugiesischenVerein Porto Sofarma und können mit einem Sieg die Tabellenführung weiterausbauen. Stefan Kretzschmar ist der Sky Experte beim Spiel. Kommentieren wirder die Partie zusammen mit Karsten Petrzika. Sky überträgt live am Sonntag liveab 18.30 Uhr.Zum Ende des Handball-Spieltags zeigt Sky die Highlights in kompakter Form, amSonntag um 21.00 Uhr auf Sky Sport News HD und um 23.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky SportPakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV odermit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Handballfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allenLive-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unteranderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Der 12. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga und 7. Spieltag der EHFChampions League:Mittwoch:18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Paris St. Germain auf Sky Sport 3 HDDonnerstag:18.30 Uhr: Die Sky Handball-Konferenz auf Sky Sport 1 HD 18.30 Uhr: Rhein-NeckarLöwen - THW Kiel auf Sky Sport 2 HD 18.30 Uhr: Bergischer HC - HC Erlangen aufSky Sport 3 HD 18.30 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - TVB Stuttgart auf Sky Sport4 HDSamstag:20.15 Uhr: MT Melsungen - SC DHfK Leipzig auf Sky Sport 2 HDSonntag:13.00 Uhr: HSG Nordhorn-Lippe - Füchse Berlin auf Sky Sport 2 HD15.25 Uhr: Die Sky Handball-Konferenz auf Sky Sport 2 HD15.55 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - FRISCH AUF! 