Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel: das Topspiel am Samstag sowie alle weiteren Spiele der DKB Handball-Bundesliga und EHF Champions League live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Insgesamt überträgt Sky von Mittwoch bis Sonntag elf Partien derDKB Handball-Bundesliga und der EHF Champions League live- Außerdem das Topspiel in der Königsklasse Pick Szeged - SGFlensburg-Handewitt am Sonntag live und exklusiv- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinAm vergangenen Spieltag ist die Spitzengruppe der DKBHandball-Bundesliga unbeirrt weitermarschiert. Die ersten sechs derTabelle konnten ihre Spiele jeweils gewinnen. Das wird sich amkommenden Wochenende garantiert nicht wiederholen, denn mit denRhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel trifft am Samstagabend derTabellendritte auf den Vierten. Neben dem Spitzenspiel überträgt Skyauch die Partien des 9. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga.Darüber hinaus treten die Löwen am Mittwoch sowie Meister SGFlensburg-Handewitt am Sonntag auch in der EHF Champions League an.Sky überträgt alle Begegnungen live, wahlweise auch in der Konferenz.Die DKB Handball-Bundesliga mit dem Topspiel Löwen gegen Kiel amSamstagVier Spiele des 9. Spieltags stehen am Donnerstagabend auf demProgramm, vier Mal trifft ein Team aus der Spitzengruppe auf einenGegner aus dem Tabellenkeller. Kiel empfängt Wetzlar, Flensburg denTVB Stuttgart außerdem erwartet der Bergische HC die Mannschaft ausLeipzig und der SC Magdeburg reist zum Tabellenschlusslicht nachLudwigshafen. Alle Begegnungen des Abends überträgt Sky alsEinzelspiele und in der Sky Konferenz, zu der Moderatorin KatharinaKleinfeldt die Zuschauer ab 18.30 Uhr begrüßt.Am Samstagabend kommt es dann in einem Nachholtermin des 6.Spieltags zum Spitzenspiel in Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwenempfangen den THW Kiel zum Duell des Dritten gegen den Vierten.Während die Löwen in dieser Saison erst einen Punkt haben liegenlassen, verlor der THW die beiden Spitzenspiele in Flensburg undMagdeburg. Ob der Rekordmeister dieses Mal punkten kann, sehenHandballfans bei Sky ab 17.45 Uhr, wenn Moderator Jens Westen dieZuschauer in Mannheim begrüßt. Sky Experte Heiner Brand und MarkusGötz kommentieren das Spiel.Am Sonntag ab 13.00 Uhr meldet sich Jens Westen erneut, dann ausBerlin, wo die Füchse den TBV Lemgo Lippe empfangen. Sky ExperteStefan Kretzschmar und Karsten Petrzika kommentieren das Topspiel amSonntag. Direkt danach steht bei Sky die Konferenz am Sonntag auf demProgramm. Ab 15.25 Uhr führt Moderator Gregor Teicher durch dieNachmittagsspiele, in denen unter anderem der TSV GWD Minden auf dieMT Melsungen trifft.Die EHF Champions League am Mittwoch und Sonntag live bei SkyUmrahmt wird die DKB-Handball-Bundesliga von den Auftritten derdeutschen Vereine in der Königsklasse. Den fünften Spieltag der EHFChampions League eröffnen die Rhein-Neckar Löwen am Mittwochabend.Gegen den noch punktlosen schwedischen Vertreter aus Kristianstadist ein Sieg Pflicht, wenn die Löwen im Renn um die Tabellenspitzebleiben wollen. Moderator Jens Westen und das Kommentatoren-DuoMarkus Götz und Heiner Brand führen ab 18.30 Uhr durch denHandballabend bei Sky.Komplettiert wird die Handball-Woche bei Sky vom Spiel der SGFlensburg-Handewitt bei Pick Szeged am Sonntagabend. Eine schwereAufgabe für den deutschen Meister: der ungarische Meister konnte dieersten vier Spiele in der diesjährigen EHF Champions League allegewinnen. Sky Experte Heiner Brand und Markus Götz melden sich amSonntag ab 16.45 Uhr live.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung livedabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKBHandball-Bundesliga und EHF Champions League live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unterskyticket.de verfügbar.Der 9. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und der 5. Spieltagder EHF Champions League von Mittwoch bis Sonntag bei Sky und Sky Gosowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Mittwoch:18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - IFK Kristianstad live auf SkySport 1 HDDonnerstag:18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: THW Kiel - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 2 HD18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - TVB 1898 Stuttgart live aufSky Sport 3 HD18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - SC Magdeburg live auf SkySport 4 HD18.30 Uhr: Bergischer HC - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 5 HDSamstag:17.45 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TWH Kiel live auf Sky Sport 1 HDSonntag:13.00 Uhr: Füchse Berlin - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 1 HD15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD15.55 Uhr: TSV GWD Minden - MT Melsungen auf Sky Sport 4 HD15.55 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - HC Erlangen live auf Sky Sport5 HD15.55 Uhr: VfL Gummersbach - SC BBM Bietigheim live auf Sky Sport6 HD16.45 Uhr: Pick Szeged - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport3 HD