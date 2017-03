Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel: der Showdown im deutschen Duell am Donnerstag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Flensburg gegen Brest am Sonntagabend live und exklusiv- Heiner Brand am Donnerstag und Sonntag als Sky Experte, PascalHens und Martin Schwalb als Co-Kommentatoren im Einsatz- Deutsches Duell in Frankreich: Uwe Gensheimer und PSG gegenDominic Klein und HBC Nantes am Samstag im frei empfangbarenLivestream auf sky.de/handball-live- Die Highlights der Achtelfinal-Rückspiele am Sonntag um 21.45Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HDNach den Achtelfinal-Hinspielen in der EHF Champions League istfür die deutschen Mannschaften noch nichts entschieden. DieRhein-Neckar Löwen konnten sich mit dem Sieg in Kiel eine guteAusgangsposition erspielen, dürfen bei nur einem Tor Vorsprung ineigener Halle aber nicht zu sicher fühlen. Diese Erfahrung musstensie bereits in der Vorsaison machen, als sie in Zagreb ebenfalls imAchtelfinale einen knappen Hinspiel-Sieg feierten, dann aber vorheimischem Publikum ausschieden. Der THW Kiel will nach zuletzt fünfEHF-Final4-Teilnahmen in Folge nicht schon am Donnerstag die Segelstreichen.Das Rückspiel im deutschen Duell überträgt Sky am Donnerstag ab18.30 Uhr live und exklusiv. Jens Westen und Sky Experte Heiner Brandstimmen die Zuschauer auf das Aufeinandertreffen ein, KarstenPetrzika und Pascal Hens kommentieren die Begegnung.Am Sonntagabend kann die SG Flensburg-Handewitt als zweitedeutsche Mannschaft ins Viertelfinale einziehen. Nach demHinspiel-Sieg in Brest ist der Bundesliga-Spitzenreiter ganz nah dranam Weiterkommen und einem Viertelfinal-Duell mit Vardar Skopje.Christina Rann und Heiner Brand melden sich um 19.00 Uhr aus derFlens-Arena. Karsten Petrzika und Sky Experte Martin Schwalb sind amKommentatoren-Platz im Einsatz.Mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Uwe Gensheimer gegen Dominic Klein live: Das deutsche Duell inFrankreich im frei empfangbaren Livestream auf sky.de/handball-liveAlle weiteren Partien des Achtelfinals ohne deutsche Beteiligungbietet Sky im frei empfangbaren Livestream an. Nur aufsky.de/handball-live können Handballfans unter anderem dasfranzösische Duelle zwischen Paris Saint-Germain mit Uwe Gensheimerund dem HBC Nantes mit Dominic Klein am Samstag ab 17.00 Uhr liveerleben.Die Highlights des Spieltags frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch Sky Sport News HD berichtet ausführlich aus der Königsklassedes Handballs. Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender zeigt ab sofort ein halbstündigesMagazin mit den Highlights des jeweils zurückliegenden Spieltags. DieHöhepunkte der Achtelfinal-Rückspiele sind am Sonntag um 21..45 Uhrzu sehen.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Die Achtelfinal-Rückspiele der VELUX EHF Champions League live undexklusiv bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit SkyTicket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Donnerstag:18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel auf Sky Sport 1 HDModerator: Jens Westen, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator:Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Pascal HensSonntag:19.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - HC Meshkov Brest auf Sky Sport2 HDModerator: Christina Rann, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator:Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin Schwalb21.45 Uhr: Die Highlights der Achtelfinal-Rückspiele auf Sky SportNews HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell