Die Rhein-Neckar Löwen zu Gast in Nantes, Flensburg empfängt Brest: die Achtelfinal-Rückspiele in der EHF Champions League am Wochenende live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Das Spiel der Löwen in Nantes am Samstag ab 18.50 Uhr mit SkyExperte Stefan Kretzschmar, Markus Götz und Dennis Baier- Am Sonntag ab 18.30 Uhr berichten Sky Experte Martin Schwalb,Karsten Petrzika und Jens Westen live aus Flensburg- Von Donnerstag bis Sonntag zeigt Sky alle neun Partien des 26.Spieltags in der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv,unter anderem das Spitzenspiel Magdeburg gegen TabellenführerFlensburg- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen livedabei seinUnterföhring, 27. März 2019 - Der Auftakt der K.o.-Runde in derEHF Champions League ist für die deutschen Mannschaften erfolgreichverlaufen. Die Rhein-Neckar Löwen konnten mit einem Sieg zu Hausevorlegen, die SG Flensburg-Handewitt hat nach dem Sieg im Hinspielbeste Aussichten aufs Weiterkommen. Auch die Rückspiele beiderdeutschen Klubs überträgt Sky am Wochenende live und exklusiv imdeutschen Fernsehen.Den Auftakt machen am Samstag die Rhein-Neckar Löwen. ModeratorDennis Baier begrüßt die Zuschauer um 18.50 Uhr aus Nantes. Nach dem34:32 vor heimischem Publikum wollen die Löwen den Vorsprung beim HBCNantes verteidigen und erstmals seit fünf Jahren wieder in dasViertelfinale der Königsklasse einziehen. Das Duell der Löwen gegenden Vorjahresfinalisten kommentieren Markus Götz und Sky ExperteStefan Kretzschmar.Am Sonntag kann die SG Flensburg-Handewitt in eigener Halle allesklar machen. Dem Deutschen Meister reicht nach dem 30:28 im Hinspielbereits eine knappe Niederlage, um den weißrussischen Meister ausBrest zu bezwingen und das Viertelfinale zu erreichen. Um 18.30 Uhrmeldet sich Jens Westen aus der Flens-Arena. Durch die Begegnungführen Karsten Petrzika und Sky Experte Martin Schwalb.Der 26. Bundesliga-Spieltag am Donnerstag, Samstag und Sonntaglive bei Sky Neben der Königsklasse zeigt Sky auch alle neunBegegnungen des 26. Spieltags in der DKB Handball-Bundesliga live undexklusiv. Am Donnerstagabend ab 18.30 Uhr führt Moderatorin KatharinaKleinfeldt durch die ersten vier Spiele, in denen unter anderem dasFührungsquartett der Liga im Einsatz ist.Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt tritt zum Spitzenspiel inMagdeburg an (Co-Kommentator Martin Schwalb), Verfolger THW Kielempfängt das Tabellenschlusslicht aus Ludwigshafen. Außerdem reisendie Rhein-Neckar Löwen nach Gummersbach. Zudem sind die Füchse Berlinin Leipzig zu Gast (Co-Kommentator Stefan Kretzschmar). Alle vierPartien des Abends zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in derKonferenz.Im weiteren Verlauf des Spieltags berichtet Sky am Samstagabend ab20.15 Uhr von der Partie der MT Melsungen gegen den TVB 1898Stuttgart.Am Sonntag steht ab 13.00 Uhr zunächst das "Topspiel am Sonntag"zwischen Hannover-Burgdorf und Wetzlar auf dem Programm, von dem sichModeratorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator FlorianSchmidt-Sommerfeld und Sky Experte Stefan Kretzschmar melden.Im Anschluss daran überträgt Sky zum Abschluss des Spieltags dieBegegnungen Göppingen gegen Minden, Bietigheim gegen Bergischer HCund Lemgo Lippe gegen Erlangen live und exklusiv, wahlweise alsEinzelspiele und in der Konferenz. Moderator Gregor Teicher begrüßtdie Zuschauer ab 15.25 Uhr.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein Die Handball-Übertragungensind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-BundesligaPakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise imklassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Handball-Übertragungen von Sky live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen auch in zahlreichen SkySportsbars verfügbar.Die Achtelfinal-Rückspiele der EHF Champions League live bei Sky:Samstag: 18.50 Uhr: HBC Nantes - Rhein-Neckar Löwen live auf SkySport 1 HDSonntag:18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - HC Meshkov Brest live auf SkySport 4 HDDer 26. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga live bei Sky:Donnerstag: 18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 2 HD18.30 Uhr: SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 3HD 18.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin live auf Sky Sport 4 HD18.30 Uhr: THW Kiel - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 5 HD18.30 Uhr: VfL Gummersbach - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 6HDSamstag:20.15 Uhr: MT Melsungen - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 2HDSonntag:13.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar live auf Sky Sport1 HD15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD 15.55 Uhr:FRISCH AUF! Göppingen - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 4 HD 15.55Uhr: SG BBM Bietigheim - Bergischer HC live auf Sky Sport 5 HD 15.55Uhr: TBV Lemgo Lippe - HC Erlangen live auf Sky Sport 6 HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Pressekontakt:
Kontakt für Medien:
Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell