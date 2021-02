Rhein-Hochwasser sinkt - Dienstag eventuell wieder Schifffahrt

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

KÖLN (dpa-AFX) - Auf dem Rhein könnte am Dienstag möglicherweise wieder eingeschränkt Schifffahrt stattfinden.



Gegen Abend werde dann voraussichtlich die Marke von 8,30 Meter unterschritten, ab der Schiffe mit Einschränkungen wieder fahren dürften, sagte am Montag ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein. Der Rheinpegel in Köln hatte am Sonntagabend mit knapp 8,70 Meter seinen Höchststand erreicht. Seitdem ist das Hochwasser leicht zurückgegangen. Am Montagmorgen lag der Pegelstand bei 8,66 Metern./cd/DP/men