"Die Rhône - Von den Schweizer Alpen in die Camargue" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Die Rhône ist einer der bedeutendsten Flüsse Europas. Ihr Oberlaufprägt das Schweizer Wallis, ihr Unterlauf ist seit römischer Zeit diewichtigste Nord-Süd-Achse Frankreichs. Von den Alpen bis ins Deltader Camargue durchfließt sie abwechslungsreiche Landschaften,geschichtsreiche Städte und hochtechnisierte Industriezentren. "DieRhône - Von den Schweizer Alpen in die Camargue" wird am 3. Novemberum 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.Klimawandel und RenaturierungMit der Rhône zeigt die Dokumentation einen bis heute zuweilenwilden und gefährlichen Fluss, der seit Ende des 19. Jahrhundertsgebändigt und begradigt wird. Inzwischen stauen ihn 23 Kraftwerke,hunderte von Deichkilometern sollen die Anrainer vor Fluten schützen.Der Klimawandel wird auch die Rhône verändern: Im Sommer wird sieweniger Wasser führen, vor allem im Herbst sind heftigere Fluten zuerwarten. Auch deshalb wird heute der Lauf der Rhône erneutkorrigiert, aber diesmal geht es auch um Renaturierung, vor allem derAlt-Arme, an denen sich zeigt, wie die Rhône einst überall aussah.Lebensader in Schweiz und SüdfrankreichDie Rhône hat ihren Ursprung in einem Gletscher der SchweizerHochalpen. Sie durchfließt den Genfer See und trennt, jetzt bereitsin Frankreich, die Gebirgsstöcke der Alpen und des Jura. Sie passiertden Ballungsraum Lyon und prägt für 300 Kilometer das ebensolichtdurchflutete wie dichtbesiedelte Rhône-Tal, bevor sie sichverzweigt und als Große und Kleine Rhône die Ebenen der Camarguebegrenzt. Nach 812 Kilometern mündet Frankreichs wasserreichsterFluss im Mittelmeer. Der Film zeigt, wie die Menschen den Flussnutzen - als Motor wirtschaftlicher Entwicklung und schützenswertemNaturraum. Er erzählt eindringliche Geschichten von Menschen, die mitder und an der Rhône leben: Biologen, Fischer, Historiker, Landwirte,Ingenieure, Flussschiffer. So beobachtet der Film etwa Forscher aufdem Rhône-Gletscher in den Schweizer Alpen, fährt mit einemFrachtschiffer von Lyon nach Arles und begleitet eine Archäologin ineinem antiken Rhône-Hafen auf Tauchgang.Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen" Die Reihe "Geschichte undEntdeckungen" bietet dem Publikum am Sonntagabend um 20:15 Uhr im SWRFernsehen aufwändig produzierte Dokus zu unterschiedlichstenWissensgebieten, Darunter Alltags-, Technik- oder Kulturgeschichte,aber auch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.Sendung"Die Rhône - Von den Schweizer Alpen in die Camargue" 3. November2019 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen