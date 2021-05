Rezolve ist Unicorn: Mobile-Commerce Startup erreicht Milliarden Bewertung und expandiert nach Europa

Frankfurt am Main, DEUTSCHLAND (ots) -- Nach starker Performance in Asien expandiert Rezolve im 2. Quartal 2021 nach Indien und Europa- Die britische Regierung, die Apeiron Investment Group und weitere namhafte Investoren beteiligten sich an jüngster FinanzierungsrundeFrankfurt am Main, DEUTSCHLAND (ots) - Zum Start in Deutschland hat Rezolve Limited seine Bewertung auf mehr als 1 Mrd. USD erhöht. Damit erreicht das Londoner Startup den Unicorn-Status.Rezolve ist eine mobile Payment- und Engagement-Plattform, die jedes Medium in ein interaktives Erlebnis und einen Marktplatz verwandelt. Als vielversprechende Lösung für die Konvergenz des globalen Mobile-Commerce hat die Plattform ihr Potenzial in Fernost bereits unter Beweis gestellt.Nach einem beeindruckenden Wachstum in China durch Partner wie China UnionPay, wächst das Vertrauen der Investoren in Rezolve weiter. Strategische Partnerschaften mit Fiserv-Telecash und Mobikwik begleiten den Lauch auf dem indischen Subkontinent und Europa.Christian Angermayer, Gründer der Apeiron Investment Group, investierte bereits in einer frühen Phase in Rezolve. Zum Unicorn-Status erklärte er: "Rezolve bietet Einzelhändlern, Banken, Telekommunikationsunternehmen und allen Unternehmen mit Endkundengeschäft einen immensen Wert als hochskalierbarer Anbieter einer globalen Commerce-Plattform. Rezolve passt perfekt in den globalen Trend der Digitalisierung und Konvergenz von Online-, Mobile- und Offline-Plattformen. Ich freue mich sehr über das Momentum, das Rezolve erlebt, und werde das Unternehmen weiterhin unterstützen."Peter Vesco, CCO und CEO EMEA von Rezolve, fügt hinzu: "Ein Unicorn zu sein, ist ein echter Meilenstein und gleichzeitig eine Verpflichtung, unsere Wachstumsgeschichte fortzusetzen. Deshalb wollen wir unseren Service nun auch nach Europa bringen."Über RezolveDie Instant-Mobile-Engagement-Plattform Rezolve ist ein leistungsfähiges Set von Mobile-Commerce- und Engagement-Funktionen, die Anbietern von mobilen Anwendungen eine Reihe wertvoller kommerzieller Möglichkeiten bietet. Diese können realisiert werden, ohne Code entwickeln, den Betrieb hosten oder die Sicherheit verwalten zu müssen. Das Rezolve Inside(TM) SDK ermöglicht es Anbietern mobiler Anwendungen, Innovationen für ihre Kunden schnell in bestehende oder neue mobile Apps einzubinden. Das Back-End und die umgebende Technologieplattform sowie die Services bieten die notwendige Infrastruktur und erleichtern Betrieb und Integration. Rezolve präsentiert mehrere kommerzielle Modelle für seine Partner und stellt damit sicher, dass die Vorteile auf überzeugende und profitable Weise realisiert werden können.Besuchen Sie www.rezolve.com für weitere Informationen.Pressekontakt:Rezolve LimitedLucas Neurauter c/o BETTERTRUST GmbH, Luisenstraße 40, 10117 BerlinTel: (+49) 30 / 340 60 10 - 93, Mobil: (+49) 0176 / 619 111 76,l.neurauter@bettertrust.deOriginal-Content von: Rezolve, übermittelt durch news aktuell