Rezession in Deutschland? Kein Grund zur Sorge – Felix Gode: „Gute Unternehmen haben immer die Möglichkeit sich zu entwickeln“

Für viele ist die Rezession in Deutschland bereits angekommen. Felix Gode sieht in den schlechten Konjunkturdaten aber keinen Grund zur Sorge. Es kommt vielmehr darauf an in welche Unternehmen man investiert: "Wir schauen uns diese Makrothemen nicht an. Wir achten bei unseren Depots nicht auf Konjunkturdaten, sondern suchen nach Unternehmen, die möglichst unabhängig von der Konjunktur Wachstumspotenziale haben." Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



