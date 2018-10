Der Tiroler Haubenkoch Andreas Lechner sorgt mit eineminnovativen Start-up, einer neuen Online-Lernplattform fürKüchenteams, für Furore.Jochberg (ots) - Die Idee hinter der pfiffigen Initiative ist -auch angesichts des Fachkräftemangels im heimischen Tourismus - soeinfach wie brandaktuell: Die Rezeptfabrik ist ein digitales Kochbuchfür die Gastronomie & Hotellerie, das gleichbleibende Qualität beiwechselnden Mitarbeitern garantieren soll. Sie bietet den NutzernRezepte inkl. Lernvideos in Deutsch und Ungarisch sowie verschiedeneBerechnungsmöglichkeiten der Rezepte im Großkücheneinsatz. Lechner,der mit seiner Kochkunst im Schwarzen Adler in Jochberg von GaultMillau mit einer Haube ausgezeichnet wurde, hat in seineUnternehmensidee bereits 150.000 Euro sowie weit über 1.000 Stundenan Eigenleistung investiert und will die Rezeptfabrik innerhalb von 2Jahren mit rund 100 Kunden in den Zielregionen Österreich, Bayern undSüdtirol als eigenständiges Unternehmen etablieren."Die Rezeptfabrik ist eine Online-Lernplattform für Küchenteams,die die Einschulung und Ausbildung neuer oder wenig qualifizierterKüchenhilfen erleichtern helfen soll. Sie bietet den Nutzern Rezeptemit detaillierten Lernvideos derzeit in Deutsch und Ungarisch sowieverschiedene Berechnungsmöglichkeiten der Rezepte. Eine kroatischeVersion kann innerhalb von 2 Wochen online gehen. Zudem kann maneinzelne Rezepte oder Kochschritte seinen Mitarbeitern individuellzuweisen", erklärt Lechner.Zwtl.: Wechselndes Personal, gleichbleibende QualitätViele Mitarbeiter verlassen die Gastronomie nicht deshalb, weilsie die Arbeit nicht mögen, sondern weil sie fast ausschließlich mitungelerntem Personal zusammenarbeiten müssen, ist sich Lechner mitBlick auf die aktuell schwierige Personalsuche sicher: "Mit derRezeptfabrik wird es jetzt erstmals möglich, weniger qualifizierteMitarbeiter selbstständig kochen zu lassen. Das ist ein wichtigerBeitrag für gleichbleibende Qualität trotz wechselndem Personal!"Schon jetzt könne jeder Gastronomie- und Hotelbetrieb diePlattform benutzen, erklärt Lechner: "Man kann die Rezeptfabrik mitdem bestehenden und sich stetig erweiternden Inhalt - derzeit ca. 400Rezepte und 100 Gerichten - sofort verwenden. Wir bieten jetzt aberauch schon eine individuelle Rezeptfabrik für Betriebe an, die miteigenen kulinarischen Variationen befüllt werden und auch bestehendeRezepte adaptieren oder abändern kann." Für diese individuellenBetriebslösung stellt Lechner sein Know-How, die Plattform und auchein eigenes Kamerateam zur Verfügung, das in der Küche des jeweiligenKunden die Zubereitung filmt und auf die Website mit eigenemZugangscode einpflegt.Rückfragehinweis:Andi LechnerRezeptfabrik.at6373 Jochbergm: +43 664 5454576www.rezeptfabrik.atandi@rezeptfabrik.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1230/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell