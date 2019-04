Die Rezepte der besten Medienmacher Europas (FOTO)

Wien (ots) -Der Economist, das niederländische Het Financieele Dagblad (fd)und das Gesundheitsportal apotheken-umschau.de sind Europas besteMedien 2019. Beim 20. European Newspaper Congress vom 12. bis 14. Maiin Wien erklären die Macher ausführlich Details und Hintergründeihres Erfolges, aber auch Stationen ihres Scheiterns.Marina Haydn, Executive Vice President des Economist, konzentriertsich dabei auf "Das Abo-Modell des Economist". Haydn präsentiert inWien, wie im digitalen Zeitalter Leser zu dauerhaften Kunden werden.Der Economist ist "European Magazine of the Year"."Die digitale Transformation der Tageszeitung", stelltfd-Projektleiter und Cheflayouter Hans Spoelman vor. Dieniederländische Wirtschaftszeitung hat sich im Vorjahr komplett neuerfunden und könnte nun zum Vorbild für viele andere Zeitungenwerden. Das Het Financieele Dagblad ist "European Newspaper of theYear"."Ein Digitalkonzept ohne Tricks und Spielereien" zeigen CEOAndreas Arntzen und Geschäftsführer Dennis Ballwieser vonapotheken-umschau.de. Das Gesundheitsportal hat sich den Trends imWebdesign oder in der Navigation weitgehend verweigert. Selbst dieInhalte wurden nie vordergründig für Google optimiert, sondern einzigfür die Nutzer. Die apotheken-umschau.de ist "European DigitalPublishing Platform of the Year".Der European Newspaper Congress wird veranstaltet vomMedienfachverlag Oberauer, der Stadt Wien und dem deutschenZeitungsdesigner Norbert Küpper. Schwerpunkt in diesem Jahr ist diedigitale Transformation der Medien. Mehr als 500 Chefredakteure undMedienmanager von europäischen Zeitungen, Magazinen und Digitalmedienwerden in Wien ihre besten Konzepte austauschen, erfolgreiche Casespräsentieren und über Werte und Verantwortung diskutieren.Das Programm: www.newspaper-congress.euPressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643,E-Mail: johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell