Ein Rezept gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln: Dr. Sabine Nikolaus (Boehringer Ingelheim) im Interview

München (ots) - Lieferengpässe bei Arzneimitteln: Kein Tag, an dem nichtirgendwo darüber berichtet wird. Die Deutschland-Chefin des PharmaunternehmensBoehringer Ingelheim Dr. Sabine Nikolaus sagt: Es wäre gar nicht so schwer,Abhilfe zu schaffen. Ein Interview.http://ots.de/h3S0vFFrau Nikolaus, kein Tag, an dem nicht über Lieferengpässe berichtet wird. Wieschätzen Sie die Lage ein?Dr. Sabine Nikolaus: Die Lieferengpässe sind in der Tat für viele Patientinnenund Patienten ein Problem. Wir glauben, dass die Versorgungssicherheit mitArzneimitteln die höchste Priorität haben sollte und deshalb begrüße ich, dassdie Bundesregierung an einem Maßnahmenpaket arbeitet. Gleichzeitig ist eswichtig zu verstehen, dass nicht alle Arzneimittel gleichermaßen von diesenLieferengpässen betroffen sind. Bei Boehringer Ingelheim haben wir aktuellkeinerlei Lieferengpässe. Das hat auch damit zu tun, dass wir unsere Medikamentevorwiegend selbst produzieren - auch die klinischen Ausgangsstoffe - und das vorallen Dingen in Deutschland und in Europa. Wir haben seit Jahrzehnten einstarkes europäisches Produktionsnetzwerk und daraus ergeben sich für unsschnelle Steuerungsmöglichkeiten, falls sich die Nachfrage nach einemArzneimittel kurzfristig ändert. Da sind wir recht flexibel.Heißt: Mehr Produktion nach Europa holen als Königsweg aus der Misere?Nikolaus: Ich glaube, dass es schon gut ist, in Europa ein starkes Standbein zuhaben. Aber man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. BoehringerIngelheim produziert weltweit. Einer Globalisierung der Arzneimittelproduktionentgegenzutreten, wäre nicht der richtige Weg. Aber wir bekennen uns eben auchausdrücklich zum Produktionsstandort Europa.Sehen Sie neben dem Globalisierungsthema noch weitere Ursachen fürLieferengpässe?Nikolaus: Es gibt viele Faktoren, die Lieferengpässe auslösen können. Aber einenPunkt, den wir kritisch sehen, sind die Rabattverträge der Krankenkassen. Dasgilt vor allem für die, bei denen nur ein Hersteller den Zuschlag erhält - dieso genannten Exklusivverträge. Sie erhöhen möglicherweise die Planungssicherheitdieses einzelnen Unternehmens. Gleichzeitig steigt aber das Risiko für dasGesamtsystem und damit auch für die Patientinnen und Patienten. Denn wenn jetztder eine Produzent nicht in der Lage ist, in der erforderlichen Zeit dieerforderliche Menge zu liefern, kann das notfalls ein zweiter Produzent garnicht mehr auffangen, denn er ist gar nicht darauf eingestellt. Das kann dannschnell zu Lieferengpässen führen.Die Krankenkassen betonen allerdings, dass sie die Rabattverträge nicht alsUrsache für Lieferengpässe sehen...Nikolaus: Wie gesagt: Für den einzelnen Hersteller mag das dieProduktionssicherheit erhöhen, wenn denn das betreffende Arzneimittel inklusivealler seiner Ausgangsstoffe auch verfügbar ist. Ist das aber nicht der Fall,dann wird es zum Problem. Gleichzeitig wäre eine recht einfache und schnelleAlternative denkbar: Wieso nicht die Rabattverträge mit zwei oder dreiHerstellern abschließen, damit eine gewisse Liefersicherheit gegeben ist? Unddarüber hinaus könnte dabei noch festgelegt werden, dass mindestens einer derHersteller in Europa produzieren muss.Damit läge der Ball bei der Politik - die müsste das regeln, oder?Nikolaus: Ich denke, das ist eine Zusammenarbeit von verschiedenen Seiten.Sicher wäre die Politik stark daran beteiligt, aber auch die Krankenkassen undwir Hersteller. Übrigens hören wir ja auch von Seiten der Ärzte und Apothekerimmer mehr Stimmen, die die Stärkung der europäischen Arzneimittelproduktionfordern.Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang das Thema Preispolitik? DerGesundheitspolitiker Michael Hennrich, CDU, hat erst kürzlich erklärt: "RigidePreispolitik bei Arzneimitteln gefährdet die Basisversorgung: Da müssen wirgegensteuern." Kein Widerspruch, oder?Nikolaus: Aus der Sicht eines forschenden Pharmaunternehmens gesprochen: UnserZiel ist es, dass wir innovative Medikamente mit hohem therapeutischen Nutzenauf den Markt bringen. Boehringer Ingelheim hat im vergangenen Jahr (2018) 1,4Milliarden Euro in die Forschung allein in Deutschland investiert - das ist fastdie Hälfte unserer weltweiten Forschungsausgaben. Wir haben über 70 Prozentunserer weltweiten Produktionsarbeitsplätze in Europa - und davon wiederum rundzwei Drittel in Deutschland. Das ist ein klares Bekenntnis zu Europa und zumStandort Deutschland. Gleichzeitig reduzieren wir mit unseremProduktionsnetzwerk das Risiko von Lieferengpässen. All das hat natürlich seinenPreis und muss bei der Preispolitik von Arzneimitteln berücksichtigt werden.Arzneimittel, die immer billiger werden sollen, dabei aber qualitativ hochwertigsind und immer zur Verfügung stehen müssen - das kann nicht funktionieren.Was halten Sie von der Idee einer zentralen Arzneimittelreserve?Nikolaus: Bei der zentralen Arzneimittelreserve bin ich eher skeptisch. Werstellt denn sicher, dass die Arzneimittel mit ihren unterschiedlichenAnforderungen richtig gelagert werden? Wer haftet dafür, wenn das nichtpassiert? Ich schließe nicht aus, dass eine solche über die normal üblicheBevorratung hinausgehende Reserve im Einzelfall helfen kann, aber insgesamt seheich nicht, wie eine zentrale Arzneimittelreserve zur Effizienzsteigerung imArzneimittelwesen beitragen wird.Sie sagen, die Politik könnte dem Thema relativ einfach entgegentreten: Waswären Ihre Vorschläge?Nikolaus: Da sind einmal die bereits erwähnten Rabattverträge: Mehrere Anbieterund die Auflage, dass mindestens einer davon in Europa produziert - da sehe ichschon eine deutliche Entlastung, wenn das verpflichtend geregelt wird. Einweiterer Punkt ist das Thema der Parallelimporte und Parallelexporte. Auch siekönnen zu Lieferengpässen führen. Ein Beispiel: Es gibt die Möglichkeit vonRabattverträgen mit Parallelimporteuren. Aber wie kann ein Importeur, der selbstgar nicht produziert, garantieren, dass er die betreffenden Arzneimittel inausreichender Menge aus dem Ausland bekommen kann? 