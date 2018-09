Rexford Industrial Realty: Das sieht interessant aus!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Rexford Industrial Realty unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Rexford Industrial Realty-Aktie notierte am 31.08.2018 mit 32,5 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Rexford Industrial Realty haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Rexford Industrial Realty liegt bei 20,44, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Rexford Industrial Realty bewegt sich bei 27,15. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rexford Industrial Realty liegt bei einem Wert von 353,42. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Real Estate" (KGV von 104,42) über dem Durschschnitt (ca. 238 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Rexford Industrial Realty damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Rexford Industrial Realty wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Rexford Industrial Realty auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.