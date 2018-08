Rex Energy: Ist jetzt alles möglich?

Für die Aktie Rex Energy stehen per 17.08.2018 0,08 USD zu Buche. Rex Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Unsere Analysten haben Rex Energy nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Rex Energy-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Rex Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rex Energy vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (2,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2816,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 0,08 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Rex Energy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Rex Energy mit einer Rendite von -95,25 Prozent mehr als 150 Prozent darunter. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 54,42 Prozent. Auch hier liegt Rex Energy mit 149,67 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.