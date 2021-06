Rewalk Robotics: Wer Gutes tun will...

Als Rewalk Robotics (WKN: A12BMB) einst im Jahr 2014 an die Börse strebte, wurde das Unternehmen gefeiert und die Aktie entsprechend gehypt. So liegt das damalige Allzeithoch, Split bereinigt, bei 775 US$. Inzwischen ist der Titel zu einem "Pennystock" verkommen. Da stellt sich die Frage: Comeback möglich oder droht der Exitus?

Bei Rewalk Robotics handelt es sich um ein US-amerikanisch-israelisches Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion sowie ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.