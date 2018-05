Hamburg/Berlin (ots) - Am Dienstagabend gab die deutsche RockbandRevolverheld vor geladenen Gästen ein exklusives Privatkonzert imbeliebten Hamburger Club Knust. Neben ihrem neuen Album "Zimmer mitBlick", das im April erschienen ist, präsentierten die Jungs in ihrerHeimatstadt die beiden Kapselkollektionen in Zusammenarbeit mit TOMTAILOR Denim. Die erste Kooperation ist ab August und die zweite abNovember im Handel erhältlich.Freunde des Hauses, Partner, Kunden sowie Pressevertreter feiertenletzten Dienstag im Szenestadtteil Karolinenviertel die vier Jungsvon Revolverheld im Zuge ihrer ersten Modelinie. Die Kollektion"Revolverheld x TOM TAILOR Denim" konzentriert sich auf komfortableOberbekleidung. Kernige Westernhemden in verschiedenen Olivtönen,Basic T-Shirts mit Brusttaschen in verschiedenen Colorways sowieunifarbene Hemden mit Stehkrägen bilden gemeinsam mit rockigenKarohemden und gemusterten Sweatshirts das Grundgerüst. Auch robustesDenim findet sich in verschiedenen Fits und Waschungen wie Raw Denimoder Stonewash wieder, während Chinos und gepunktete T-Shirts dieKollektion abrunden."Wir holen TOM TAILOR Denim auf die Bühne, denn in jedem Entwurfsteckt ein Stück Revolverheld. Die Zusammenarbeit war eine gelungeneAbwechslung zu unserem Musikeralltag. Es hat extrem Spaß gemacht zusehen, wie die Kleidungsstücke langsam Form angenommen haben. TOMTAILOR Denim und Revolverheld passen einfach zusammen. Ein guterStyle für Bühne und Alltag", so die Bandmitglieder von Revolverheld.Die Hamburger Jungs waren aktiv in den Designprozess involviert,da ihnen eine authentische Denim Kollektion wichtig ist. Außerdem warder Band auch der Aspekt Nachhaltigkeit wichtig, deshalb wurdenMaterialien wie Organic Cotton verwendet und BSCI- und Global OrganicTextile Standards berücksichtigt.Und im November folgt bereits der zweite Drop. Lässige Hoodies mitplakativem Schriftzug bestimmen den Stil der Kollektion. Einrecycelter Blazer aus einer Wollmischung zeigt sich absolutrichtungweisend und kombiniert sich mühelos mit schwarzen oder grauenDenims, die eine zentrale Rolle spielen. Unifarbene und gemusterteOxford Hemden ergänzen stimmig die Kollektion, strukturierte undbequeme Strickpullover runden das Sortiment ab. T-Shirts mitMikroprints und Rundhalspullover sind neue Lieblingsstücke für denWinter.Die Kapselkollektionen mit TOM TAILOR Denim sind ein wichtigerTeil einiger Aktivierungen im Jahr 2018. Die Hamburger Band steuerteu. a. den Titelsong zum Film "Dieses bescheuerte Herz" mit ElyasM'Barek bei und veröffentlichte im April ihr neues Album "Zimmer mitBlick". Die erste Single daraus "Immer noch fühlen" ist seit Wochen#1 der deutschsprachigen Airplay Charts und somit kaum zu überhören.Johannes Strate wirkt zudem im beliebten Musik-TV-Format "Sing meinenSong - Das Tauschkonzert" mit. 2019 gehen Revolverheld auf große"Zimmer mit Blick Arena Tour". Tourdaten und Tickets gibt's unterwww.revolverheld.deÜBER DIE TOM TAILOR GROUPDie TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges,vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wearund bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreichesAngebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. DasUnternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA dieunterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab.Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesalevertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auchdurch Handelspartner. Hierzu zählen 454 TOM TAILOR Filialen sowie 191Franchise-Geschäfte, 2.439 Shop-in-Shops und rund 7.447Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländernpräsent.BONITA verfügt über 830 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischenauch über 51 Shop-in-Shop Flächen.Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über diejeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.Informationen auchunter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.euPressekontakt:Pressekontakt TOM TAILOR GROUPLisa GutBrand PRTOM TAILOR GmbHTelefon: +49 (0) 40 58956-671Telefax: +49 (0) 40 58956-498E-Mail: lisa.gut@tom-tailor.comPressekontakt Silk Relations GmbHPatrick ChoduraSenior PR ManagerSilk Relations GmbHTelefon: +49 (0) 30 847108 51Telefax: +49 (0) 30 847108 55E-Mail: patrick@silk-relations.comOriginal-Content von: Tom Tailor GmbH, übermittelt durch news aktuell