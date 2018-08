Revolverheld und Max Giesinger beim Deutschen Radiopreis 2018

Hamburg (ots) - "Immer noch fühlen" von Revolverheld und"Legenden" von Max Giesinger gehören aktuell zu den meistgespieltendeutschen Radiohits. Die Live-Auftritte der Erfolgsband und desbekannten Singer-Songwriters sind die ersten Höhepunkte desShowprogramms zur Verleihung des Deutschen Radiopreises am 6.September in Hamburg. Die von Barbara Schöneberger moderierte Galamit zahlreichen prominenten Gästen und national wie internationalherausragenden Musikstars wird bundesweit live von zahlreichenRadiosendern übertragen. Das Kommentatoren-Duo Nina Zimmermann(N-JOY) und Stefan Meixner (ANTENNE BAYERN) führt die Hörerinnen undHörer durch den glanzvollen Abend.Revolverheld zählen zur Top-Riege der deutschsprachigenPop-Rock-Künstler. Die in Hamburg gegründete Band verkaufte bis heuterund 1,7 Millionen Tonträger, ihre erfolgreichste Veröffentlichungist die Single "Ich lass für dich das Licht an" mit 315.000verkauften Einheiten und "Immer noch fühlen" aus ihrem fünftenStudioalbum "Zimmer mit Blick" lief allein im vergangenen halben Jahrmehr als 20.000 Mal im Radio. "Ich finde es gut und wichtig, dass manbei einem so großen Medium wie dem Radio einen gemeinschaftlichenPreis etabliert hat, der die Menschen ehrt, die Radio machen", sagtRevolverheld-Sänger Johannes Strate. "Radio ist eines der größtenMedien in Deutschland und für mich auch das, was ich am meistenwahrnehme." Auch für Schlagzeuger Jakob Sinn hat das Radio einebesondere Bedeutung: "Ich schätze am Radio, dass es von Menschengemacht wird. Echte Menschen entscheiden, was gesendet wird, echteMenschen sitzen am Mikrofon und sprechen zu Dir." Und Niels KristianHansen, Bandgitarrist, ergänzt: "Bei der heutigen Informationsfluteinfach mal das Radio einschalten: Da bekommst du alle Infos schnellund kompakt aufbereitet und man kann sich darauf verlassen, dassdiese Infos auch geprüft wurden." Bei der Radiopreis-Gala stellenRevolverheld ihre neue Single "Liebe auf Distanz" vor. 2019 gehen siedann auf große Arena TourMax Giesinger hat einen Weg hinter sich, den man als Erfolgsstorybezeichnen kann. Der 1988 geborene Singer-Songwriter war jahrelangals Straßenmusiker unterwegs, bis er 2014 sein Debütalbum "LaufenLernen" - von den Fans über Crowdfunding finanziert - aufgenommenhat. Mit seinem zweiten Album "Der Junge, der rennt" gelang ihm 2016der Durchbruch. Es erlangte Platin-Status nach über 93 Wochen in denTop 100. Die vorab veröffentlichte Single daraus, "80 Millionen",wurde zu einem Radioerfolg und erreichte zur Fußball-EM 2016 Platz 2in den deutschen Charts. Auch die zweite Singleauskopplung des Albums"Wenn sie tanzt" kam unter die Top 10 und erreichte Goldstatus. Zuseinen weiteren Radiohits gehören "Roulette", "Nicht so schnell" und"Legenden". Für Max Giesinger hat das Radio einen wesentlichen Anteilan seinem Erfolg: "Ohne Radio würden wahrscheinlich nur einHundertstel der Leute, die jetzt zu meinen Konzerten kommen, zu denKonzerten gehen, weil sie mich nicht kennen würden. Dem Radio habeich so gut wie alles zu verdanken, also danke, Radio! Danke an Euch!"Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme derARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Sie riefenden "Deutschen Radiopreis" 2010 ins Leben, in diesem Jahr wird er zumneunten Mal verliehen. Zu den Kooperationspartnern zählen dasGrimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg, die Radiozentrale- eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicherSender zur Stärkung des Hörfunks - sowie die Radio-Vermarkter AS&SRadio und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Fotos und weitere Infos auf der Webseitewww.deutscher-radiopreis.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuell