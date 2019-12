Revolve: Einfach unglaublich

An der Heimatbörse New York notiert Revolve per 16.12.2019, 16:05 Uhr bei 16.98 USD. Revolve zählt zum Segment "Einzelhandel".

Wie Revolve derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Revolve derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 25,91 USD, womit der Kurs der Aktie (17,05 USD) um -34,2 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,84 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -9,5 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Revolve ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Revolve-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,11, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,44, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Revolve wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Revolve liegt im Mittel wiederum bei 37,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 17,05 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 118,96 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Revolve insgesamt die Einschätzung "Buy".