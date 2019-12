Revolutionäres MDL Beast Festival vereint eine Generation von fortschrittlichen saudischen Talenten

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Neues Festival bringt die saudischeEDM-Szene lautstark an die Öffentlichkeit und auf den globalenEntertainment-BildschirmIn einer bemerkenswerten Premiere für Saudi-Arabien bringt das MDL BeastFestival die saudischen Stars lokaler Electronic Dance Music (EDM) auf dieglobale Musikplattform. Vor dem Hintergrund der weitreichenden Reformen desKönigreichs versammelt das Festival eine neue Generation von Saudis, dieerstmals einheimische Künstler neben globalen Superstars im Freien erlebenkönnen."Wir haben viele Künstler hier in Saudi-Arabien. Ihnen diese Plattform zu geben,um der Welt zu zeigen, wozu Saudis fähig sind, bedeutet viel. Das ganze Landbefindet sich in einem großen Umbruch", kommentierte der saudische DJ Cosmicat.Das MDL Beast Festival wurde nur durch Reformen gemäß der nationalen Agenda vonSaudi-Arabiens "Vision 2030" ermöglicht, zu der unter anderem die Ermöglichungvon Live-Konzerten, Sportveranstaltungen, das Willkommenheißen ausländischerBesucher und Touristen sowie die Lockerung lokaler Gesetze zur Kleiderordnungund die Gewährung von mehr Freiheiten gehören. Eine gemischte Menge von etwa200.000 Festivalbesuchern wird die Gelegenheit nutzen, um ihre einheimischenTalente in einem Umfeld zu feiern, das dabei hilft, ihre tief empfundene Liebefür elektronische und Tanzmusik zu normalisieren."Es ist ein Meilenstein für das Land, es ist eine neue Ära für die saudischeJugend. Dies ist ein so großer Moment. MDL Beast ist ein monumentales Statementinmitten der Halbinsel - es deutet auf all das Gute hin, das die Zukunft nochbringen wird", sagten die lokalen DJs und Produzenten K.Led & Majid.MDL Beast ist die musikalische Verkörperung des Wandels Saudi-Arabiens, der denMenschen den Genuss moderner Musik eröffnet, aber in einem Umfeld, das denTraditionen seiner Kultur treu bleibt. Es ist auf lokale Praktiken ausgerichtet,durchbricht aber auch Grenzen und bringt neue Freiheiten mit sich, die esMännern und Frauen ermöglichen, gemeinsam und offen die saudische EDM-Kultur zugenießen. Es ist eine Zurschaustellung saudischer Elektronikproduzenten undTalente, wobei sich eine neue Generation der saudi-arabischenUnterhaltungsindustrie zuwendet und sie genießt und die nötige Unterstützungerhält, um ihr Talent der ganzen Welt zu offenbaren.Redaktionelle Hinweise:Neueste Nachrichten und Anmeldeformulare finden Sie unterhttps://mdlbeast.studiomediahouse.com/Filmmaterial ist kostenlos erhältlich und frei von urheberrechtlichenEinschränkungen. Zusätzliches Filmmaterial vom Festival wird ab dem 19. Dezembererhältlich sein. Für Medienanfragen, Interviewanfragen &Presseakkreditierungsanfragen wenden Sie sich bitte an uns: media@mdlbeast.com.(https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=media%40mdlbeast.com.&data=02%7C01%7Cafolabi.adio%40cision.com%7Cad6089809c5249ac214a08d77e56cb15%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637116783556924204&sdata=JJ2pNPFv6A21KMS2fxhF0BV%2FghHXaDBE686YGxZbS8o%3D&reserved=0)Video - https://mma.prnewswire.com/media/1043733/MDLBeast.mp4Video -https://mma.prnewswire.com/media/1043748/MDLBeast_Webvideo.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/1043785/MDLBeast_Webvideo_Subtitled.mp4(https://mma.prnewswire.com/media/1043785/MDLBeast_Webvideo_Subtitled.mp4)Video - https://mma.prnewswire.com/media/1043792/MDLBeast_Social_loc(https://mma.prnewswire.com/media/1043792/MDLBeast_Social_local_film.mp4)al_film.mp4(https://mma.prnewswire.com/media/1043792/MDLBeast_Social_local_film.mp4)Pressekontakt:Um weitere Informationen über das Festival zu erhalten und Tickets zukaufenbesuchen Sie bitte www.MDLBeast.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139584/4467667OTS: MDL Beast FestivalOriginal-Content von: MDL Beast Festival, übermittelt durch news aktuell