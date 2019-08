Zug, Schweiz (ots) -Einführung eines bahnbrechenden Krypto-Währung Bonusprogrammes fürIhren gesunden Lebensstil und die Reduzierung Ihres individuellenCO2-Ausstoßes.Dies ist eine grundlegende Neuentwicklung unserer preisgekröntenersten und einzigen "Smart Watch" mit einem automatischen,selbstaufladenden Batteriesystem, das eine Weltrekord EnergyAutonomie Leistung bietet. Es hat bahnbrechende Eigenschaften, dennje mehr Sie sich bewegen, desto mehr verwandeln Sie 100% sauberekinetische Energie in elektrische Energie, um die hochpräziseneingebauten Sensoren zu unterstützen, die alle Ihre Aktivitätenaufzeichnen. Als Weltpremiere erzeugt die Uhr in Kombination mit derhochmodernen Sequent BioFeedback-App "SQ Coins", eine Krypto-Währung,die finanzielle Vorteile für zusätzliche Gesundheitsdienstleistungenund Produkte erschließt. Der SuperCharger² reduziert auch effektivIhren individuellen CO2-Fußabdruck, da seine Technologie Millionenvon Batterien pro Jahr einspart und die Uhrenbänder aus recyceltenKunstoffen aus den Weltmeeren hergestellt werden. Es ist diefortschrittlichste Hybrid-Smart-Watch, die je gebaut wurde und diediesen August exklusiv auf http://ots.ch/vfRfOh erhältlich ist. DiePreise beginnen bei EURO 159.1. Weltrekord Batterie Autonomie2. Weltpremiere, Benutzeraktivitäten werden in Krypto-Währungumgewandelt.3. Preisgekrönte revolutionäre Schweizer Ingenieurskunst4. Effektive Reduzierung der individuellen CO2-Bilanz der NutzerZitat: int. Jury des Red Dot Design Award"Der Sequent SuperCharger, eine "Smart Watch", die mit einemHybrid-Ladesystem ausgestattet, ist eine spannende, innovative Ideederen Nachhaltigkeit überzeugt."Zitat: Adrian Buchmann, Firmen Mitbegründer und Designer"Einige sagen, dass wir wie Tesla nur im Smart Watch Bereichsind. Aber für uns geht es nur darum, ein gesünderes Leben zu führen,die Natur zu erhalten und unsere individuellen CO2-Emissionen zureduzieren, Dieser zukunftsweisende Lebensstil belohnen wir mit "SQCoins", unserer eigen Krypto-Währung".Über Sequent:Sequent ist ein führendes Start-Up-Unternehmen für intelligenteTechnologien, das innovative Lösungen für den Gesundheitssektoranbietet. Im Jahr 2017 sammelte das Unternehmen über USD 1,2 Mio. anVorbestellungen und wurde damit zur erfolgreichsten SchweizerKickstarter-Kampagne, die tausende von Smart Watches in über 135Länder lieferte. Mit der zweiten Generation intelligenter Uhren führtdas Unternehmen ein einzigartiges Krypto-Währung Bonusprogramm ein,um Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren undgleichzeitig ihren individuellen CO2-Ausstoß zu reduzieren.Pressekontakt:Vaclav Vlk - press@sequent.chBilder zum Download: https://sequentworld.com/pages/pressSequent Ltd.Grienbachstrasse 11CH 6300 Zugadmin@sequent.chwww.sequent-world.comOriginal-Content von: Sequent Ltd., übermittelt durch news aktuell