Revolutionär: RNA-Therapien (FOTO)

Es klingt nach ferner Utopie, ist aber bereits Realität: Heilenbevor die Krankheit entsteht. Sogenannte RNA-Therapien setzen amBauplan der DNA an und bewirken so, dass krankheitsverursachendeProteine gar nicht erst entstehen.Die erste RNA-Therapie wurde im vergangenen Jahr zugelassen, eineweitere Zulassung erfolgte im Sommer dieses Jahres. Derzeit forschtdie pharmazeutische Industrie in klinischen Studien an rund hundertRNA-basierten Wirkstoffen gegen Alzheimer, Diabetes, Asthma, HIV,erhöhtes Cholesterin sowie verschiedenen Erbkrankheiten undKrebsarten. Die RNA (Ribonukleinsäure) setzt den "Proteinplan" um,der in jeder DNA im menschlichen Körper gespeichert ist. Das passiertzum einen als "Überbringer" der in der DNA gespeichertenInformationen zum Bau von Eiweißen. Andere RNA-Moleküle wiederumtragen die Bausteine für die Proteinsynthese heran.Die Therapie auf RNA-Ebene setzt am ersten Schritt an: Sie löschtoder modifiziert diejenigen Gen-Informationen, die zur Entstehung vonschadhaften Proteinen weiterverarbeitet werden und Krankheitenverursachen würden. Theoretisch lässt sich durch diesen Ansatz jedesbeliebige Gen spezifisch regulieren, ohne dass in das Erbgut selbsteingegriffen wird.