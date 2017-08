Revolution wird Realität: Weltweit einzigartiges AGILITY-Shirt vor Marktreife

Cham (ots) - Der Firmeneigene Slogan "VEXATEC - THE WEARABLE OFTOMORROW" könnte früher überholt werden, als selbst von Optimistengedacht. Denn aus "tomorrow" scheint rasend schnell "today" gewordenzu sein. Eine Revolution wird Realität. Was vor gut eineinhalb Jahrenals ambitioniertes High-Tech-Projekt begann, steht heute unmittelbarvor der Marktreife: Das weltweit erste und einzige AGILITY-Shirt, dassämtliche bisherigen Formen des Data-Trackings im BereichSport-bezogener Datenerhebung und Detailanalyse vereint!Das schweizer Unternehmen VEXATEC hat konsequenterweise denglobalen Markt im Visier. Erste Gespräche mit strategischen Partnernaus dem Bereich der ganz großen Sportartikelhersteller haben enormesInteresse auf Seiten der Global Player ergeben. VEXATEC-GründerSalvatore Gandolfo: "Fakt ist: Das AGILITY-Shirt funktioniertperfekt! Auch im Dauereinsatz. Und für uns stellt sich jetzt dieFrage, ob wir mit unserer Weltneuheit eigenständig in dieMassenproduktion einsteigen oder unsere Technologie an einen der ganzGroßen verkaufen? Wegen des High-Tech-Anteils kommen auch andereMarktteilnehmer in Frage, die bislang mit dem Sport nichts zu tunhatten. Aber das werden wir schon bald in den USA klären. ErsteGespräche in Deutschland waren jedenfalls sehr viel versprechend."Fitness-Uhren und -Armbänder, Brustbänder für Cardio-Funktionen,dazu Kompressionsware zur Erhöhung der Durchblutung - viele Produkteverbessern die Leistung und Selbstüberwachung von Sportlern im Alltagund Profibereich. Leistungsoptimierung in Training und Wettkampf istdas Ziel. "Darunter sind natürlich hervorragende Anbieter, aberkeiner schafft es bislang, all diese Funktionen zu verbinden",analysiert der neue VEXATEC COO, Urs Ruggaber den Weltmarkt.Einzigartig sind neben einem hoch-effizienten Echtzeit-EKG vor allemdie Möglichkeiten des 360-Grat-Monitorings, das für ganz vieleSportarten einen enormen Entwicklungsschritt darstellt. Ob imFußball, Tennis, Golf oder Eishockey, die Rotationsbewegungen sindneben Ausdauer- und Kraftwerten etc. oftmals entscheidend. Und diekann VEXATEC ebenfalls aufzeichnen und dem Sportler detailliertdarstellen. Bei Bedarf auch live! Über eine App direkt aufSmartphone, Tablet oder Laptop. Mit Profis wie Tommy Haas (Tennis),Pascal Wehrlein (Formel 1), Torsten Frings und Lothar Matthäus (beideFußball) haben die Schweizer bereits intensive Tests durchgeführt -mit offenbar begeisternden Ergebnissen. Urs Ruggaber, der schon vieleinternationale Firmen gemanagt hat: "Wir können mit unseremAGILITY-Shirt nicht nur viel mehr Daten erheben als die Konkurrenz.Wir können sie eben auch in Echtzeit ausspielen und analysieren. Nochwährend des Trainings oder Wettkampfs. Darin steckt ein riesigesPotential!"Eine Vision trieb die schweizer Sport-Revolution an: "THE WEARABLEOF TOMORROW" - und daraus könnte noch dieses Jahr Realität werden!Pressekontakt:VEXATEC AGTEL.: +41 (0) 41 712 23 23E-MAIL: office@vexatec.comWEB: www.vexatec.comOriginal-Content von: Vexatec AG, übermittelt durch news aktuell