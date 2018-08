Revolution im Heimnetz: devolo präsentiert auf der IFA 2018 devolo Magic (FOTO)

Aachen (ots) -Die neue Produktserie devolo Magic vereint bestes Mesh-WLAN undHighspeed-Datenübertragung für ein magisches Interneterlebnis imganzen Zuhause. devolo Magic nutzt eine völlig neue Technologie, umDaten über die Stromleitung zu übertragen und jede Steckdose in einenInternet-Hotspot zu verwandeln. devolo Magic ist damit perfektgeeignet, um alle smarten Geräte von heute wie Tablets, Smartphones,Gaming-Konsolen oder Smart-TVs mit Highspeed-Internet zu versorgen -und leistungsstark genug für alle Multimedia-Anwendungen der Zukunft.Dazu zählen etwa 8K-Videostreaming, Cloud- und Online-Gaming oderVirtual-Reality-Anwendungen. Die Einrichtung von devolo Magic ist imHandumdrehen erledigt: Einfach einstecken und loslegen. Die Gerätefinden sich automatisch und bauen sofort eine verschlüsselteVerbindung auf. devolo Magic - für ein magisches Multimedia-Erlebnis.Magische Momente für das beste Multimedia-Erlebnisdevolo Magic macht es einfach: Schnelles Cloud- und Online-Gaming,Videostreaming in höchster Auflösung oder einfach mit Freunden imVideocall chatten - mit devolo Magic ist das beste Netz endlich genauda, wo man es braucht. Die neue Produktreihe nutzt dabei dieStromleitung (Powerline) des Hauses, um das Internetsignal in jedenWinkel zu bringen und sorgt so für eine besonders stabile Verbindung.Das Besondere: In den devolo Magic-Adaptern kommt eine neueGeneration der Powerline-Technologie zum Einsatz. Sie ermöglicht eineDatenrate von bis zu 2.400 Mbit/s - doppelt so hoch wie beibisherigen Powerline-Produkten. Für den Nutzer bedeutet das mehrSpeed, mehr Reichweite und mehr Stabilität. devolo Magic bringt damitdas Beste aus WLAN-Welt und Netzwerkpower zusammen und überwindetendgültig die Schwächen reiner WLAN-Lösungen."Powerline hat als technische Basis für leistungsstarkes WLANenorme Vorteile", sagt Heiko Harbers, CEO der devolo AG. "ImGegensatz zu alternativen WLAN-Repeatern wird das Signal nicht durchDecken und Wände blockiert. Durch die neue Powerline-Generationstoßen wir mit devolo Magic jetzt in eine völlig neueLeistungsdimension vor."Vorhang auf für perfektes, intelligentes WLANMit devolo Magic kommt Highspeed-Internet in vollerGeschwindigkeit in jeden Raum. Dabei ist es egal, ob der Nutzer perWLAN oder per Kabel ins Netz geht, denn devolo Magic ermöglichtjederzeit beste Verbindungen - per LAN-Kabel oder WLAN. MobileEndgeräte profitierten dabei vom leistungsstarken Mesh-WLAN. devoloMagic sorgt dafür, dass Smartphones, Tablets und alle anderen mobilenEndgeräte stets mit dem schnellsten Zugangspunkt verbunden sind undmit der bestmöglichen Geschwindigkeit online gehen, ganz automatisch- wie ein magischer Helfer im Heimnetz. Ruckelnde Videostreams undOnline-Games, langsame Downloads oder Unterbrechungen beim Hören derLieblingsplaylist gehören mit devolo Magic heute und in Zukunft derVergangenheit an.Einfache Einrichtung: auspacken, einstecken, fertig!devolo Magic macht den Weg in die Zukunft des Heimnetzes einfach:Der erste Adapter wird in eine freie Wandsteckdose gesteckt und perLAN-Kabel mit dem Router verbunden. Anschließend werden alle weiterenAdapter dort eingesteckt, wo ein schneller Internetzugang benötigtwird. Mehr ist nicht zu tun. Die Geräte erkennen sich automatisch undrichten selbstständig eine besonders sichere, verschlüsselteVerbindung ein. Zur Installation lässt sich auch die kostenlosedevolo Home Network App (für Apple iOS und Google Android) nutzen.Sie begleitet Nutzer Schritt für Schritt, bis überall das perfekteHeimnetz eingerichtet ist.Die neuen devolo Magic-Modelle sind mit allen Routern kompatibelund arbeiten untereinander perfekt zusammen. Zudem lassen sie sichparallel mit den bisherigen dLAN-Adaptern im selben Stromnetzbetreiben.devolo Magic: Verfügbarkeit, Preise und Garantiedevolo Magic ist als LAN- und als WLAN-fähige Version erhältlich.Den günstigen Einstieg in die neue Produktserie bildet devolo Magic1. Das devolo Magic 1 WiFi Starter Kit ist ab 149,90 EUR verfügbar.Die unverbindliche Preisempfehlung für das Highend-Produkt devoloMagic 2 WiFi Starter Kit liegt bei 199,90 EUR. devolo Magic ist abdem 1. September 2018 im devolo Online-Shop vorbestellbar. Ab Oktoberwird devolo Magic in weiteren Online-Shops sowie im stationärenHandel angeboten. devolo gewährt auf alle Produkte eine Garantie vondrei Jahren.IFA-TerminvereinbarungenDas devolo-Presseteam lädt Sie herzlich ein, devolo Magic auf derIFA 2018 kennenzulernen und freut sich auf ein persönliches Gesprächam Stand 126 in Halle 6.2. Bitte kontaktieren Sie zurTerminvereinbarung unsere PR-Agentur RTFM unter der E-Mail-Adressedevolo@rtfm-pr.de oder telefonisch unter +49 911 979 220 80.Pressekontakt:devolo AGMarcel SchüllCharlottenburger Allee 6752068 AachenT: +49 241 18279-514marcel.schuell@devolo.deOriginal-Content von: devolo AG, übermittelt durch news aktuell