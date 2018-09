"Die Revolution der Geldanlage" oder wie Wohlstand für alle geht

München (ots) - Risikoarm und gleichzeitig renditestark anlegen,dass das durchaus kein Widerspruch sein muss, zeigt der BörsenexperteGottfried Heller in seinem Buch "Die Revolution der Geldanlage". Kaumsechs Monate am Markt geht das Buch jetzt in die 2. Auflage. "Miteinfachen Mitteln, wenig Zeitaufwand und niedrigen Transaktionskostenkann sich heute jeder an der Börse engagieren und den Grundstock zueinem nachhaltigen privaten Wohlstand legen", erklärt GottfriedHeller. In seinem Buch gibt er dazu in einfachen Worten und mitBeispielen, auch für Einsteiger, bestens verständlich Tipps undAnregungen. Sie basieren auf neueren wissenschaftlichen Erkenntnissenund auch auf seinen Erfahrungen, die sich in seinen 50 Jahren in derVermögensverwaltung und an den Finanzmärkten erfolgreich bewährthaben.Dabei stehen Indexfonds, sogenannte ETFs, im Mittelpunkt derAnlagestrategie. Der Leser erfährt, was bei Depots beachtet werdenmuss, wie jeder mit Indexfonds in aufstrebende Märkte investieren undwie die private Altersvorsorge mit ETFs gesichert werden kann. Schonheute gilt die Rente in Deutschland im internationalen Vergleich alsniedrig, dieser Zustand wird sich in den kommenden Jahren noch weiterverschlechtern. "Vor diesem Hintergrund ist eine vernünftigeEigen-Vorsorge dringend geboten."Gottfried Heller sieht in Aktien langfristig die mit Abstandertragreichste Anlageklasse. Das hat sie in den letzten beidenJahrzehnten bewiesen. Obwohl in dieser Zeitspanne so vieleFinanzkrisen und Kurseinbrüche wie nie zuvor die Börsen und dieAnleger erschüttert haben, konnten Aktienanleger per saldo attraktiveRenditen aus Kursgewinnen und Dividenden erzielen.Aber nicht jeder interessierte Anleger hat die Zeit oder Lust,sich selbst um die Finanzgeschäfte zu kümmern. Auch an diese Gruppehat Gottfried Heller gedacht und mit dem "Pro Select - Weltfonds"(WKN A2H 5PL, ISIN LU1696810313) ein Anlagevehikel geschaffen, dasdie Investmentphilosophie seines Buches abbildet. "Damit die Anlagevon Anfang an Spaß macht, verzichten wir auf einen Ausgabeaufschlagund halten die Gebühren auf einem vergleichsweise sehr niedrigenNiveau", betont Gottfried Heller. Und die Entwicklung des im Dezember2017 aufgelegten Fonds kann sich auch sehen lassen, in den erstenacht Monaten diesen Jahres (Stichtag 31. August 2018) konnte der ProSelect - Weltfonds ein Plus von 1,3 Prozent verbuchen. Der Dax lagEnde August im Vergleich zum Jahresanfang um 4,3 Prozent im Minus.Außerdem zeigte sich der Pro Select Weltfonds sehr stabil: Mit einerVolatilität von nur 7,3 hat der Fonds weniger als halb so starkgeschwankt wie der DAX mit einem Wert von 16,3.Die Revolution der Geldanlage ist erschienen im FinanzBuch Verlag.(ISBN 978-3-95972-078-6)Pressekontakt:wordstatt GmbHinfo@wordstatt.deTel.: +49-89-35775790Original-Content von: Finanzexperte Gottfried Heller, übermittelt durch news aktuell