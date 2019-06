"Revolution Chemnitz": Mutmaßlicher Rädelsführer suchte offenbar Kontakt zum Verfassungsschutz

Hamburg (ots) - Der Hauptbeschuldigte im Verfahren um diemutmaßlich terroristische Vereinigung "Revolution Chemnitz" soll sichnach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung 2015 demsächsischen Verfassungsschutz als V-Mann angeboten haben. Zudem habees bereits 2005 und 2006 Kontakte zwischen K. und dem Dienst gegeben.Dies geht unter anderem aus einem Papier des Geheimdienstes hervor,das im Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer rechtsterroristischenVereinigung namens "Revolution Chemnitz" eine Rolle spielt. DerGeneralbundesanwalt hat in dem Verfahren nun Anklage erhoben.Die ursprünglichen Kontakte zwischen Christian K. und der Behördeseien durch Vermittlung mehrerer Verwandter zustande gekommen. NachRecherchen von NDR, WDR und SZ soll sich der Lebensgefährte vonChristians K.'s Mutter bereits 2005 an die Behörden gewandt haben. Erhabe dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen (LfV-Sachsen)mitgeteilt, dass der damals 18-jährige Christian K. in der rechtenSzene sei, und erkundigte sich nach Möglichkeiten zum Ausstieg.Der Verfassungsschutz führte daraufhin offenbar Gespräche mitChristian K. und seiner Mutter. Damals habe K. aus der rechtsextremenSzene aussteigen wollen. Nach anfänglichen gescheiterten Versucheninnerhalb Sachsens zog K. dann mit seiner damaligen Lebensgefährtinund mit Wissen des LfV Sachsen nach Hessen um. Der Verfassungsschutzvermittelte K. angeblich nicht nur an die Arbeitsagentur, sonderninformierte auch das Landeskriminalamt in Hessen über den Zuzug desangeblich ausstiegswilligen Christian K.. Doch der Versuchscheiterte: K.s Beziehung zu seiner Lebensgefährtin soll kurz nachdem Umzug zerbrochen sein. Nach Aktenlage meldete sich K. Ende 2006erneut beim LfV Sachsen und bat um Rückkehrhilfe, was man dort - denUnterlagen zufolge - verweigerte. Ob es damals auch um eine möglicheV-Mann-Tätigkeit ging, ergibt sich aus dem Papier nicht - eineentsprechende Anfrage ließ das LfV Sachsen unbeantwortet.K. machte sich in den Folgejahren immer wieder strafbar, musstesich unter anderem wegen Raubdelikten und Diebstahlverantworten. K. blieb in der rechten Szene. Nach Informationenvon NDR, WDR und SZ schloss er sich der inzwischen verbotenenrechtsextremistischen Organisation "Sturm 34" an und gehörteoffenbar sogar zu deren führenden Köpfen, wie es inSicherheitskreisen heißt. Über einen Kontakt zum LfV Sachsenund darüber, ob die Behörde ihn noch im Blick hatte, ist ausdieser Zeit nichts bekannt.2015, so steht es in Unterlagen, die NDR, WDR und SZ einsehenkonnten, nahm K. seinerseits Kontakt zum sächsischenVerfassungsschutz auf. Der unterdessen 28-Jährige war zu diesemZeitpunkt in der Justizvollzugsanstalt Dresden inhaftiert. Nachanfänglichem Zögern sei es dann Ende 2015 zu einem Treffen gekommen,heißt es in den Dokumenten. Nach Darstellung des LfV in dementsprechenden Aktenblatt habe Christian K. V-Mann für denVerfassungsschutz werden wollen, dies habe das Amt jedoch zu keinemZeitpunkt erwogen.Sowohl zum Tatvorwurf seiner mutmaßlichen Rädelsführerschaft bei"Revolution Chemnitz" als auch zu den Kontakten mit sächsischenSicherheitsbehörden wollte sich Christian K. auf Anfrage nichtäußern.K.s Wissen hätte für die Verfassungsschützer, aber auch fürErmittlungsbehörden zu diesem Zeitpunkt durchaus interessant seinkönnen. K hatte mutmaßlich Kenntnis über die rechtsextreme Szene imGroßraum Chemnitz, die enge Verbindungen zur Terrorgruppe NSUunterhalten haben soll. Zudem gab es im Großraum Chemnitz mehreregewaltbereite Kameradschaften, zu denen Christian K. möglicherweiseInformationen hätte geben können. Allerdings hatten die Behördendamals bereits Bedenken, Rechtsextreme - wie Christian K. - alsV-Leute zu führen. Offenbar ging man so auseinander, dass K. an einAussteigerprogramm vermittelt werden sollte. Ob dies zustande kam,will das sächsische Innenministerium nicht bestätigen. Aus K.s Umfeldhieß es, er habe in Haft und danach Kontakte zu einem Mitarbeiter desAussteigerprogrammes unterhalten. Das sächsische Landesamt fürVerfassungsschutz wollte sich auf Anfrage zu den Vorgängen nichtäußern.Seit dem Start des sächsischen Aussteigerprogrammes vor achtJahren wollten mit dessen Hilfe 66 Rechtsextremisten aus der Szeneaussteigen, geschafft haben es nach Angaben des sächsischenInnenministeriums lediglich neun Personen.Siehe auch http://ots.de/afWlA6Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040 /4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell