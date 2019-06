"Revolution Chemnitz": Anklage gegen rechte Terrorgruppe

Hamburg (ots) - Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat Anklagegegen acht Mitglieder der mutmaßlich rechtsextremen terroristischenGruppe "Revolution Chemnitz" erhoben. Der Vorwurf lautet auf Bildungeiner terroristischen Vereinigung. Den Männern im Alter von 21 bis 31Jahren wird vorgeworfen, sich im September 2018 zusammengeschlossenzu haben, um tödliche Anschläge zu begehen. Insbesondere sollen siegeplant haben, am 3. Oktober 2018 einen bürgerkriegsartigen Aufstandin Berlin anzuzetteln. Nach Informationen von NDR, WDR undSüddeutscher Zeitung wollte die Gruppe es so aussehen lassen, alshätten linke Gruppierungen die Anschläge begangen. Kurz zuvor - am 1.Oktober 2018 - waren die Beschuldigten allerdings verhaftet worden.Grundlage für die Anklage ist unter anderem die Auswertung vonChat-Protokollen auf den Mobiltelefonen der Beschuldigten. Unter derFührung von Christian K. hatten sich die Männer Mitte September ineiner verschlüsselten Chat-Gruppe "Planung zur Revolution"zusammengefunden. In der Gruppe wurden auch Hitlerbilder gepostet.Zur geplanten Aktion am 3. Oktober 2018 schrieb Christian K. indie Gruppe es müsse "nur so aussehen, als hätten die Parasitenangefangen!" In einer Vernehmung räumte einer der Angeklagten ein,mit der Aktion hätten "Gesetze außer Kraft gesetzt werden" sollen. InBerlin sollte "so etwas wie ein Bürgerkrieg, ein Aufstand entstehen"mit der Folge, "dass sich die Polizei auf unsere Seite stellt, gegendie Linken." Nach Überzeugung der Ermittler sollten der Aktionlangfristig weitere Gewaltakte folgen. Ziel der Gruppe seien derSturz der Regierung und der Zusammenbruch der demokratischen Ordnunggewesen.Wie konkret die Planung für den 3. Oktober vorangeschritten war,ist nicht bekannt. Aber die Gruppe war nach Erkenntnissen desGeneralbundesanwalts dabei, sich Schusswaffen zu besorgen. DieMitglieder hatten bereits eine Bestellliste angefertigt und damitbegonnen, Geld zu sammeln, als sie festgenommen wurden. BeiHausdurchsuchungen wurden allerdings keine Schusswaffen gefunden.Der Generalbundesanwalt hält Christian K. für den "Rädelsführer"und maßgeblichen Ideengeber der Gruppe "Revolution Chemnitz". Er habeRegeln aufgestellt und erwartete, dass sie alle befolgen. Außerdemhabe er das "Programm" der Gruppe entwickelt. K. selbst schrieb ineinem der Chats, er sei "zu allem bereit und sich der Gefahren undKonsequenzen bewusst". Jeder, der da nicht mitziehen wolle, solle dieGruppe nun verlassen. Keiner verließ die Gruppe jedoch.Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ behaupten einige derMitglieder in ihren Vernehmungen durch die Bundesanwaltschaft, sieseien lediglich "neugierig" gewesen, wie es weitergehen würde oderhätten "vergessen", sich bei der Gruppe abzumelden. Einige gaben an,ein "mulmiges Gefühl" bekommen zu haben, als es konkret um dieBeschaffung von Schusswaffen ging. Da sei "ein rotes Lichtangegangen", Waffen seien "zu heiß" gewesen. Dennoch bestätigteneinige der Mitglieder der Gruppe, ihnen sei klar gewesen, dass damit"tödliche Anschläge" begangen werden sollten. Man habe angenommen,dass man damit "nicht zum Spaß in die Luft schießen" würde, und essei dabei nicht um eine "kleine Sache" gegangen, sondern um "Mord".Man habe sich solche Waffen nicht kaufen wollen, um sie sich "unterdas Kopfkissen zu legen". Gleichzeitig behaupten einige derAngeklagten, sie hätten "einfach nur auf den Pudding hauen wollen"und Christian K. habe sich in der Chatgruppe zwar als "King"ausgegeben, "aber das war er noch nie."Offenbar wurde die Gruppe durch die Demonstrationen in Chemnitzbeflügelt. Nach einem tödlichen Messerangriff gegen den DeutschenDaniel H. auf dem Chemnitzer Stadtfest Ende August 2018 war es zuAusschreitungen gekommen, die Polizei hatte zeitweise die Kontrolleverloren. Dass der Angriff mutmaßlich von einem Syrer und einemIraker begangen worden sein soll, wurde von rechtsextremen Gruppenund der AfD politisch instrumentalisiert. Einige der Mitglieder von"Revolution Chemnitz" hatten sich an den Demonstrationen beteiligt.Fünf der jetzt Angeklagten hatten im September 2018 eine erste Aktiondurchgeführt, die sie als "Probelauf" bezeichneten. Gezielt griffensie Menschen an, die sie als Migranten und Linke wahrnahmen.Die Ermittler gehen davon aus, dass Christian K. die anderenMitglieder von "Revolution Chemnitz" ausgewählt habe, weil sie ausverschiedenen rechtsradikalen Zusammenhängen weitere Mitgliederrekrutieren sollten, so beispielsweise aus dem Hooligan-Milieu derFußballmannschaften Dynamo Dresden und Hansa Rostock. Des Weiterensoll die Gruppe Kontakte zur Partei "Der III. Weg" und der rechtenKleinstpartei "Pro Chemnitz" gehabt haben. Einer der Angeklagten warwährend der Demonstrationen in Chemnitz Ordner für "Pro Chemnitz".Der Plan der Gruppe war offenbar, auf ein Reservoir an Leuten ausanderen rechtsextremistischen Zusammenhängen zurückzugreifen, um einemöglichst große "Sprengkraft" zu entfalten. So brüstete sich nachRecherchen von NDR, WDR und SZ einer der Angeklagten, für dieDemonstrationen in Chemnitz 50 Personen aus Rostock mobilisiert zuhaben. Der Bus mit den gewaltbereiten Rechtsradikalen war aberangeblich bei einer Polizeikontrolle gestoppt worden.Die Gruppe ist nach Recherchen von NDR, WDR und SZ tief vernetztin der rechtsextremen Szene in Sachsen. Christian K. war Mitglied von"Sturm 34", einer freien Kameradschaft und kriminellen Vereinigung,die mehrere Überfälle begangen hatte und 2007 vom sächsischenInnenministerium verboten wurde.Zu den Tatvorwürfen wollte sich Christian K. auf Anfrage nichtäußern.In einer Analyse des sächsischen Landesamtes fürVerfassungsschutz, die NDR, WDR und SZ vorliegt, waren drei weiteremutmaßliche Mitglieder der nun angeklagten Gruppe "RevolutionChemnitz" ebenfalls im Zusammenhang mit "Sturm 34" aktiv. Die Behördegeht von "strukturellen und organisatorischen Parallelen" zwischen"Sturm 34" und "Revolution Chemnitz" aus, ohne sie für eineNachfolgerorganisation zu halten.Im Bereich des Rechtsextremismus gebe es eine "neue Dynamik", soder Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ThomasHaldenwang. Die verschiedenen rechtsextremistischen Gruppen seien"sehr viel besser vernetzt als in der Vergangenheit. 