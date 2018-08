Revolution Bars: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Am 29.08.2018 ging die Aktie Revolution Bars an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 124 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Restaurants".

Die Aussichten für Revolution Bars haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Für Revolution Bars liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Revolution Bars-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 202,5 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (124 GBP) könnte die Aktie damit um 63,31 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Revolution Bars-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Revolution Bars erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -39,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gaming, Lodging & Restaurants"-Branche sind im Durchschnitt um 12,12 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -51,35 Prozent im Branchenvergleich für Revolution Bars bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,32 Prozent im letzten Jahr. Revolution Bars lag 41,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Revolution Bars liegt mit einem Wert von 20,68 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 74 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" von 80,58. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".