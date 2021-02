Revolution Acceleration Acquisition Aktie: Berkshire Grey’s $2,7B SPAC-Deal geht über die Bühne!

Ein reines Robotik-Unternehmen, das Automatisierungslösungen anbietet, geht mit einem am Mittwochmorgen angekündigten SPAC-Deal an die Börse. Berkshire Grey, das künstliche Intelligenz für Robotik- und Automatisierungslösungen einsetzt, kündigte eine SPAC-Fusion mit Revolution Acceleration Acquisition Corp (NASDAQ:RAAC) an. Der Deal bewertet Berkshire Grey mit einem Eigenkapitalwert von 2,7 Mrd. $ nach der Transaktion. Berkshire Gray wird aus der Transaktion 413 Mio. $ in bar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



