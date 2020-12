Revolut launcht Acquiring für Business: Ein neues Bezahlsystem für europäische Unternehmen – zu günstigen Kosten

London / Berlin, den 7. Dezember 2020 – Revolut

Business kündigte am Freitag, den 4. Dezember die Einführung von

Acquiring, einer neuen Zahllösung für europäische Unternehmen, an.

Acquiring ermöglicht es Unternehmen, Kartenzahlungen direkt auf ihr

Revolut Businesskonto zu empfangen. Das neue Feature gehört ab

sofort zum Standardangebot der Revolut Business Starterpakete in 13

europäischen Ländern – darunter Deutschland – und wird

