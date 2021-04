Revolut ernennt Paroma Chatterjee zum CEO in Indien und startet damit seinen Markteintritt

● Paroma Chatterjee wurde zum CEO ernannt, um die neue

Niederlassung von Revolut in Indien aufzubauen und zu führen

● Chatterjee kommt von Lendingkart und besetzte zuvor

leitende Positionen bei Airtel Money, Flipkart und Via.com

● Revolut will in den nächsten fünf Jahren mehrere Millionen

in Indien investieren und hat sich zur Schaffung von 300 neuen

Arbeitsplätzen vor Ort verpflichtet

