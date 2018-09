RevitaLash® Cosmetics engagiert sich unermüdlich für stärkere Sensibilisierung für Brustkrebs

Weltweite Spendenaktion bildet Auftakt der alljährlichenMarkenkampagne "Pink"Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Als stolzer Unterstützerder ganzjährigen Brustkrebsinitiativen hat RevitaLash® Cosmeticsseine Pink-Promotion eingeläutet, die am 1. August 2018 begonnen hatund die bis Ende Oktober weiterlaufen wird, um den Brustkrebsmonat zubegehen und zu fördern. Die Kollektion in limitierter Auflage enthältden preisgekrönten und begehrten RevitaLash® Advanced (3,5 ml) oderRevitaBrow® Advanced (3,0 ml) in einem weißen Luxuskosmetiktäschchenmit der berühmten pinken Schleife.Mit dieser Kampagne ehrt der Gründer und Geschäftsführer vonRevitaLash Cosmetics, Michael Brinkenhoff (M.D.) seine verstorbeneFrau, bei der im Alter von 32 metastasierender Brustkrebsfestgestellt wurde, und führt ihr Vermächtnis fort. Die Marke spendetganzjährig einen Teil der Verkaufserlöse von RevitaLash Cosmetic."Philanthropie war immer ein Kernbestandteil der Marke RevitaLashCosmetics. Wir sind sehr stolz auf dieses Vermächtnis und würdigen esdurch unsere Unterstützung für eine verstärkte Sensibilisierung fürBrustkrebs als Teil unseres "Eternally Pink"-Versprechens. Es ist aufdas Innigste mit der gesamten RevitaLash Cosmetics-Familieverbunden," sagt Dr. Brinkenhoff.In diesem Jahr verstärkt RevitaLash Cosmetics seinenphilanthropischen Einsatz und spendet ab sofort bis Ende Oktober 20182 USD aus dem Verkauf jedes Promotion-Geschenksets für dieSensibilisierung, Forschung und Bildung zum Thema Brustkrebs bismaximal 50.000 USD. Außerdem spendet das Unternehmen für jedesverkauftes Wimpern- und Augenbrauenserum vom 15. September 2018 biszum 31. Oktober 2018 je ein RevitaBrow® Advanced an für das City ofHope Positive Image Center bis maximal 1.600 Stück.Dieses Angebot in limitierter Auflage ist im Regal in ausgewähltenSpas, Salons und Fachgeschäften sowie online auf revitalash.comerhältlich.Informationen zu RevitaLash CosmeticsRevitaLash Cosmetics ist ein globaler Spitzenreiter im Bereich derEntwicklung innovativer Produkte zur Verschönerung von Wimpern,Augenbrauen und Haar. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und dieKollektion enthält die preisgekrönten RevitaLash® Advanced EyelashConditioner und RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner. SeineProdukte sind in über 10.000 Arztpraxen, Spas, Salons undFachgeschäften weltweit erhältlich. Als Förderer von gemeinnützigenBrustkrebsinitiativen spendet RevitaLash Cosmetics anteiligVerkaufserlöse an Forschungs- und Bildungsinitiativen und fördertdamit der Brustkrebshilfe ganzjährig, nicht nur im Oktober. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.revitalash.com. [RevitaLashAdvanced ist nicht in Kalifornien erhältlich.]Logo -https://mma.prnewswire.com/media/653485/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpgPressekontakt:Sarah Stinnsstinn@behrmanpr.comOriginal-Content von: RevitaLash Cosmetics, übermittelt durch news aktuell