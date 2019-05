Revision des Atomkraftwerks Emsland dauert länger als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

LINGEN (dpa-AFX) - Wegen zusätzlicher Überprüfungen des Generators wird sich die für drei Wochen angesetzte Revision des Atomkraftwerks bei Lingen um mehrere Wochen verlängern.



Wie das Umweltministerium in Hannover am Freitag mitteilte, informierte Kraftwerksbetreiber RWE über einen Befund am Generator, der weitere Kontrolle zur Folge hat. Mit dem Generator wird der Strom erzeugt; er gehört nicht zum sicherheitsrelevanten Teil der Anlage. Das Kernkraftwerk Emsland soll bis zum Jahr 2022 endgültig vom Netz genommen werden, für das AKW Grohnde bei Hameln ist dies ein Jahr früher geplant./eks/DP/mis