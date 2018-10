Review zur Überwachungswirkung von Assistenzsystemen / Überwachungseffekte neuartiger digitaler Technologien untersucht

Dortmund (ots) - In der Arbeitswelt 4.0 generieren Beschäftigteebenso wie Maschinen und Anlagen viele Informationen. Sie stehen füreine Vielzahl von Zwecken zur Verfügung. Dadurch entstehen neben derSteigerung von Produktivität und Effizienz auch Möglichkeiten zurÜberwachung. Sie ergeben sich größtenteils zunächst als einNebenprodukt der eingesetzten Systeme. So können Daten ausAssistenzsystemen wie beispielweise Datenbrillen sowohl jedenBeschäftigten individuell unterstützen als auch eine gläserneBelegschaft schaffen. Denn durch die Sammlung von Daten aus derArbeitsumgebung, über Arbeitsprozesse und -produkte sowie über dieBeschäftigten selbst wird neben der Verbesserung derAssistenzleistung auch die Überwachung des Verhaltens und derLeistung der Beschäftigten ermöglicht. Das jetzt von derBundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin veröffentlichte"Review zur Wirkung elektronischer Überwachung am Arbeitsplatz undGestaltung kontextsensitiver Assistenzsysteme" beschreibt deshalbliteraturbasiert die Auswirkungen möglicher Überwachung imArbeitskontext.Das vorliegende Review untersuchte insgesamt 96 Studien, umHerausforderungen zu beschreiben, die sich durch dieÜberwachungseffekte neuartiger digitaler Technologien ergeben können.Dabei betrachtet es verschiedene relevante Wirkungsbereiche wiebeispielsweise Stress, Leistung, Vertrauen und Akzeptanz sowiePrivatsphäre und Datenschutz. Das Review zeigt die Bedeutung eineroffenen und transparenten Kommunikation für das Vertrauen bei derEinführung neuer Systeme. Zudem gehören die Nachvollziehbarkeit unddie Vorhersagbarkeit des Systems sowie die Gestaltung des Feedbacksoder auch der Einfluss des Beschäftigten zu wesentlichen Aspekten,die zu beachten sind. Aufbauend auf den Ergebnissen werdenGestaltungsempfehlungen abgeleitet, um den Schutz der Beschäftigtensowie eine menschengerechte Gestaltung innovativer technischerSysteme im Kontext einer zunehmend digitalisierten Arbeitsweltsicherzustellen."Review zur Wirkung elektronischer Überwachung am Arbeitsplatz undGestaltung kontextsensitiver Assistenzsysteme"; Dr. Nils Backhaus;Dortmund; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2018; 72Seiten; DOI 10.21934/baua:bericht20180726. Das Review gibt es imPDF-Format im Internetangebot der BAuA unterwww.baua.de/publikationen.Direkter Link: www.baua.de/dok/8752866Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereichdes BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert denWissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben imChemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den StandortenDortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitzarbeiten über 700 Beschäftigte. www.baua.dePressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330Fax: 0231 9071-2299E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell