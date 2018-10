Reveal Data unterzeichnet Software-Vertrag mit KPMG zur Bereitstellung forensischer Software

- Abschluss ermöglicht dem Bereich Forensic Technology von KPMGdie Nutzung der eDiscovery-Software von Reveal Data fürDatenermittlungen und eDiscovery-Projekte- Vertrag bietet kostengünstige Lösung für Arbeit an Fällen undVorab-Prüfungen von DatenbeständenDublin (ots/PRNewswire) - Reveal Data hat einen Vertrag mit KPMGUK zur Bereitstellung seiner eDiscovery-Software für die Dienste derBeratungsfirma in den Bereichen Ermittlung und eDiscoveryunterzeichnet.Die Software wird vom Bereich Forensic Technology von KPMG fürDatenverarbeitung, Domain-Parsing, vollständige Extraktion vonMetadaten, Konzeptanalysen und Daten-Clustering verwendet. Sie wirdbei der Fallbewertung im Frühstadium, bei eDiscovery undErmittlungsprüfungen im gesamten Kundenstamm eingesetzt.Die Technik stellt für die Kunden von KPMG eine alternativeKapazität für Prüfungen und Hosting dar und wird auf einem sicherenCloudserver gehostet. Sie unterstützt digitale forensischeErmittlungen, Daten-Governance, E-Mail-Migration, Datenschutz undDatensanierung.Wendell Jisa, CEO von Reveal Data, sagte: "Unsere Beziehung mitKPMG ist eine wichtige Entwicklung, aus der Kunden aller Sektoren inglobalem Maßstab Nutzen ziehen werden. Sie ermöglicht Kunden denZugriff auf Daten in 21 Regionen der Welt und bringt die bestenBerater mit einem der fortschrittlichsten Softwaremodelle auf demMarkt zusammen."Darren Pauling, Geschäftsführer des Bereichs Forensic Technologybei KPMG UK, sagte: "Wir pflegen eine Palette vonSoftwarekapazitäten, damit unsere Kunden Zugriff auf ein komplettesPaket von Softwaretools für alle Budgets und Ermittlungen jederGrößenordnung besitzen. Mehr und mehr Firmen untersuchen ihreOptionen in diesem Bereich. Unsere Beziehung mit Reveal Data stelltdem Markt eine kostengünstige und leistungsfähige Lösung zurVerfügung."Informationen zu Reveal DataReveal Data baut die flexiblere Lösung für den Bereich eDiscovery.Die Prüfplattform von Reveal, die als SaaS und vor Ort verfügbar ist,vereint Nutzerfunktionen zu einer schnelleren, agileren Prüfung undermöglicht Channel-Partnern die schnellste Skalierung nachKundenbedarf der Branche. Reveal wird von Rechtsdienstleistern undAgenturen, Firmen der Fortune 500, Behörden und Finanzinstituten inüber 40 Ländern auf fünf Kontinenten verwendet.Informationen zu KPMGKPMG LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nachbritischem Recht und verfügt in Großbritannien über 22Niederlassungen mit ca. 13.500 Partnern und Mitarbeitern. Dasbritische Unternehmen verzeichnete im Jahr mit Ende zum 30. September2016 Umsätze von 2,07 Milliarden £. KPMG ist ein globales Netzwerkprofessioneller Firmen für Audit-, Steuer- und Beratungsdienste. Manist in 152 Ländern mit 189.000 Fachkräften in Mitgliedsfirmen tätig.Die unabhängigen Mitgliedsfirmen des Netzwerks von KPMG sindverbundene Unternehmen der KPMG International Cooperative ("KPMGInternational"), einer Körperschaft nach Schweizer Recht. Die Firmenvon KPMG sind eigenständig und rechtlich unabhängig und stellen sichentsprechend dar.Pressekontakt:Stephen Brothers-McGrewsrbm@revealdata.comOriginal-Content von: Reveal Data, übermittelt durch news aktuell