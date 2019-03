Finanztrends Video zu



mehr >

Unterföhring (ots) -Ausgezeichnete Unterhaltung hoch vier! Nach seiner schmachvollenNiederlage im ersten Anlauf schlägt Luke Mockridge in seinerGrimme-Preis prämierten Event-Show "CATCH!" zurück und fordertRevanche: In vier Sendungen lässt der Produzent und Team-Kapitän"CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" austragen - los geht'sam Freitag, 22. März 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1. Luke Mockridge hatsich intensiv vorbereitet: "Wir haben die besten AthletenDeutschlands in unserer Show. Um da mitzuhalten, habe ich viermal dieWoche trainiert und die Ernährung umgestellt. Ich war überWeihnachten vegan und nüchtern - wisst ihr wie hart das ist?" Nebendem Gastgeber jagen sich in der ersten Folge der Sport-Event-ShowWM-Held David Odonkor sowie die Schauspieler Sophia Thomalla undDaniel Donskoy mit ihren Läufer-Teams um den Einzug insFang-Meisterschafts-Finale.Das sind die Läufer in der ersten Ausgabe am 22. März- Team Luke (29): Tim Nowak (23, Zehnkämpfer, mehrfacher DeutscherMeister), Silke Sollfrank (21, Parkourerin), Clinton Mzee (20,Basketballer, Leichtathlet)- Team Sophia (29): Michael Kraus (35, Handball-Weltmeister 2007),Jan Otterbeck (22, Parkourer), Benny Gleißner (28, Wildcard-Gewinner)- Team David (34): Luca Ehrmanntraut (22, Turner, DeutscherJugendmeister 2013), "Peet" Patrick Peter (22, Parkourer), ImkeSalander (25, ehem. Leichtathletin, Fitness Modell)- Team Daniel (29): Fatmire Alushi (30, Fußball-Weltmeisterin2007), Norman Lichtenberg (26, Parkourer), Benedikt Mayr (29,Freestyle-Skier)Eine komplette Übersicht aller Teams gibt es auf der Presseseiteunter: http://presse.sat1.de/CATCH.Das ist "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen"In jeder Show gehen vier Teams an den Start, um auf spektakulärenHindernisflächen und in ungewöhnlichen Fang-Disziplinen denTagessieger "auszufangen". Die Gewinner treten in der Finalshow gegendas Team von Jeannine Michaelsen an, das sich bereits in der erstenAusgabe der Sport-Show qualifizierte. Wer wird "Deutscher Meister imFangen"? Andrea Kaiser moderiert "CATCH! Die Deutsche Meisterschaftim Fangen", Jan Platte kommentiert, Comedian Simon Pearce istField-Reporter. Produziert wird die Show von Lucky Pics.Das sagt Luke Mockridge, Erfinder und Produzent der ShowDie erste selbstentwickelte Show als Produzent und direkt mit demGrimme-Preis gekrönt: Was bedeutet diese Auszeichnung für Dich?Das eine in Sachen Auszeichnung sind ja die Quoten, aber wenn obendrauf auch noch eine Fachjury das Format auszeichnet, ist dasnatürlich a) sehr selten und b) dadurch was ganz Besonderes.Aus dem "Fang-Freitag" wird "Die Deutsche Meisterschaft imFangen". Wie hast Du das Format weiterentwickelt?Wir haben gar nicht so viel verändert. Die Grundidee von "CATCH!"hat ja voll eingeschlagen und trägt auch als Staffel.Auf welche neuen Fang-Disziplinen darf sich der Zuschauer freuen?Wir haben die Pause bei "LUKE! Die Woche und ich" genutzt und inunserem Studio ein zweistöckiges 18-Tonnen-Monster geschaffen. Hals-und Beinbruch nimmt dieser Parcours auch wörtlich.Bei "CATCH!" gab es schon in der ersten Ausgabe den ein oderanderen verletzungsbedingten Ausfall - wie gefährlich ist die Show?Tatsächlich ist die Show nicht ohne. Wir hatten schon die eineoder andere Verletzung. "CATCH!" ist keine Behauptung, sondern einechter, harter Wettkampf und das ist nix für ...!Deine Revanche steht direkt bevor. Was passiert, wenn Du erneutscheiterst?Sollte dieser Fall eintreten, darf ich neben Andrea Kaiser, SimonPearce und Jan Platte den Part des Host und "CATCH!"-Expertenübernehmen."CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" - vier Folgen, abFreitag, 22. März 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell