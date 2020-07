RevBits kündigt Erteilung von zwei US-Patenten zur Gewährleistung der E-Mail-Sicherheit der nächsten Generation für MS Outlook-Benutzer an

Mineola, New York (ots/PRNewswire) - Innovative Architektur und Methodik verbessern den Schutz vor fortgeschrittenen Phishing-Angriffen erheblich.RevBits, Anbieter von Cybersicherheitssoftware hat heute bekannt gegeben, dass das United States Patent and Trademark Office (USPTO) die US-Patente Nr. US10574696B2 and Nr. US20190268373A1 in Bezug auf spezifische Methoden zur Gewährleistung der E-Mail-Sicherheit erteilt hat.Das Patent Nr. US10574696B2 deckt die einzigartige Architektur der Durchführung eines E-Mail-Tiefenscans ab, während das Patent Nr. US20190268373A1 einen fortgeschrittenen Ansatz zur Erkennung von Seitenimitation abdeckt."Die Architektur von E-Mail-Sicherheitslösungen hat sich in den letzten 10 Jahren kaum weiterentwickelt, so dass E-Mail nach wie vor die Quelle Nummer Eins für Cybersicherheitsvorfälle ist", so David Schiffer, CEO. "Deshalb freuen wir uns, dass die RevBits Email Security mit unserer patentierten Architektur nun in der Lage ist, ein zuvor unerreichtes Schutzniveau zu bieten."Traditionelle E-Mail-Gateway-Lösungen sind in ihrer Fähigkeit, jede eingehende E-Mail mitsamt Anhang gründlich zu analysieren, stark eingeschränkt, da dies schnell zu nicht praktikablen Verzögerungen bei der E-Mail-Zustellung führen würde. Aufgrund unserer patentierten Architektur zur Durchführung der Analyse auf der Client-Seite hat RevBits Email Security keine dieser Einschränkungen. Somit kann ein wesentlich anspruchsvolleres Niveau der Analyse erzielt werden", so Mucteba Celik, CTO. "Ein Paradebeispiel hierfür ist unsere neu patentierte Erkennung der Seitenimitierung, die vor dem Auslesen von Anmeldeinformationen über gefälschte Anmeldeseiten schützt. Dazu führen wir eine erweiterte Bildanalyse von URLs durch, die mit herkömmlichen Lösungen nicht möglich ist. Die Bildanalyse ist die einzige Möglichkeit, Seitenimitationsangriffe zu bekämpfen. "Darüber hinaus", so Herr Celik, "sind wir begeistert von der Leistungsfähigkeit des Produkts und davon, was es für die Verbesserung der E-Mail-Sicherheit in Unternehmen bedeutet, insbesondere für MS Outlook-Benutzer, da die Lösung bislang nur zusammen mit MS Outlook (Web- und Desktop-Clients) funktioniert".RevBits Email Security kann als Standalone-Lösung eingesetzt werden, aber ebenso einfach als zusätzliche Sicherheitsschicht für bestehende Lösungen wie MS ATP, ohne dass eine Neukonfiguration erforderlich ist.Weitere Informationen zu RevBits Email Security finden Sie auf https://www.revbits.com/products/revbits-email-security (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=2852061-1&h=3048070274&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3 D0%26l%3Den%26o%3D2852061-1%26h%3D1520273737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.revbi ts.com%252Fproducts%252Frevbits-email-security%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rev bits.com%252Fproducts%252Frevbits-email-security&a=https%3A%2F%2Fwww.revbits.com %2Fproducts%2Frevbits-email-security) .Informationen zu RevBitsDas 2018 gegründete innovative Sicherheitsunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden auf der Basis von Expertenwissen überlegenen Schutz zu bieten. RevBits hat seinen Firmensitz in Melville, NY, mit Niederlassungen in Princeton, NJ, Boston, MA und Antwerpen (Belgien). Weitere Informationen zu RevBits finden Sie auf www.revbits.com/aboutrevbits (https://c212.net/c/link/?t= 0&l=de&o=2852061-1&h=4160310328&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2 6l%3Den%26o%3D2852061-1%26h%3D10340898%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.revbits.com% 252Faboutrevbits%26a%3Dwww.revbits.com%252Faboutrevbits&a=www.revbits.com%2Fabou trevbits) .KONTAKT:Name des Unternehmens: RevBits, LLCKontakt: Neal HesterbergTelefonnummer: 609 516 2846E-Mail-Adresse: neal@revbits.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/143261/4650726 OTS: RevBits LLCOriginal-Content von: RevBits LLC, übermittelt durch news aktuell