RevBits ist mehrfacher Gewinner der Global InfoSec Awards auf der RSA Conference 2022

Mineola, N.Y. (ots/PRNewswire) -Anbieter von Cybersicherheitslösungen RevBits in fünf Kategorien ausgezeichnet, darunter Produktanerkennung und UnternehmensanerkennungRevBits, ein Unternehmen für einheitliche Cybersicherheit für Unternehmensendpunkte, Cloud- und On-Premises-Systeme, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass wir vom Cyber Defense Magazine (CDM), dem führenden Magazin für elektronische Informationssicherheit, fünf Auszeichnungen erhalten haben.RevBits freut sich, die folgenden Auszeichnungen erhalten zu haben:- 2022 Global InfoSec Award - Next-Gen / Sicherheitsunternehmen des Jahres- 2022 Global InfoSec Award - Bestes Produkt / Endpunktsicherheit- 2022 Global InfoSec Award - Heißes Unternehmen / Extended Detection and Response (XDR)- 2022 Global InfoSec Award - Innovativste Lösung / Privileged Access Management (PAM)- 2022 Global InfoSec Award - Spitzenleistung / Zero Trust- RevBits LLC- RevBits Endpoint Security- RevBits Cyber Intelligence-Plattform- RevBits Privileged Access Management- RevBits Zero Trust Netzwerk„Wir freuen uns sehr, dass wir vom Cyber Defense Magazine, einem unabhängigen Anbieter von Nachrichten und Informationen zur Cybersicherheit, mehrere der renommiertesten und begehrtesten Auszeichnungen für Cybersicherheit erhalten haben. Inmitten der ganzen Konkurrenz und mit einer hochkarätigen Jury, die aus führenden Sicherheitsexperten aus der ganzen Welt besteht, könnten wir nicht zufriedener sein, sagte David Schiffer, CEO von RevBits. Der Slogan unseres Unternehmens, der in unserer Werbung verwendet wird, lautet „Every CISO's Dream' Diese fünf Preise zu gewinnen, vier Produktpreise und einen für unser Unternehmen, ist wirklich der Traum eines jeden CEOs„RevBits verkörpert drei wichtige Eigenschaften, die die Jury für einen Gewinner sucht. Schon heute die Bedrohungen von morgen verstehen, eine kosteneffiziente Lösung anbieten und auf unerwartete Weise innovativ sein, um Cyber-Risiken zu mindern, damit Unternehmen dem nächsten Angriff einen Schritt voraus sein können", so Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine.Informationen zu RevBitsRevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. Durch das Angebot mehrerer fortschrittlicher Sicherheitstools, die über eine einheitliche Sicherheitsplattform verwaltet werden können, bietet RevBits Schutz vor den anspruchsvollsten Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, NY, mit Niederlassungen in Princeton, NJ, Boston, MA, London (England) und Antwerpen (Belgien). Für weitere Informationen über RevBits besuchen Sie bitte www.revbits.com/aboutrevbits (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3557507-1&h=2096497064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3557507-1%26h%3D276165093%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.revbits.com%252Faboutrevbits%26a%3Dwww.revbits.com%252Faboutrevbits&a=www.revbits.com%2Faboutrevbits).Über Cyber Defense MagazineDas Cyber Defense Magazine ist die führende Quelle für Cybersicherheitsnachrichten und -informationen für InfoSec-Berufe in Unternehmen und Behörden. Erfahren Sie mehr über uns unter https://www.cyberdefensemagazine.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3557507-1&h=1759112901&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3557507-1%26h%3D2862818193%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cyberdefensemagazine.com%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cyberdefensemagazine.com&a=https%3A%2F%2Fwww.cyberdefensemagazine.com).Pressekontakt:neal.hesterberg@revbits.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1832807/Winner_s_Badge_RevBits.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpgOriginal-Content von: RevBits LLC, übermittelt durch news aktuell