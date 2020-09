RevBits gibt US-Patenterteilung für einzigartige Produktsicherheitsarchitektur bekannt, die Zero-Knowledge-Verschlüsselung nutzt

Mineola, New York (ots/PRNewswire) - Sorgt für maximalen Datenschutz in Browsern und DashboardsRevBits, der Softwareanbieter für Cybersicherheit, gab heute bekannt, dass das United States Patent and Trademark Office (USPTO) das US-Patent Nr.US10579542B2 für eine Technologie erteilt hat, die für Sicherheit über Zero-Knowledge-Verschlüsselung für übertragene und gespeicherte Daten sorgt. Gleichzeitig bietet diese Technologie die bestmögliche Anwenderfreundlichkeit und Effizienz, da die Verschlüsselung innerhalb des Browsers der Anwender implementiert wird."Im Rahmen unseres konsequenten Engagements, unseren Kunden die modernsten Cybersicherheitslösungen zum Schutz ihrer wertvollsten Assets zu bieten, investieren wir fortwährend, um die interne Sicherheit unserer Lösungen zu verbessern", sagte David Schiffer, CEO. "Während unsere PAM-Lösung den Zugriff für alle privilegierten Konten in einem Unternehmen managt, ist es von größter Wichtigkeit, gegen Abfangversuche und potenziellen Missbrauch dieser Daten gut geschützt zu sein. Die in diesem Patent enthaltene Technologie ermöglicht es uns, den entsprechenden Schutz auf ein neues Niveau zu bringen.""Mithilfe einer Kombination aus unterschiedlichen Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsalgorithmen und Kodierungsschlüsseln sichern wir ab, dass jegliche kritischen Daten, die zwischen Browsern und Servern ausgetauscht werden, jederzeit vollständig geschützt sind", sagte Mucteba Celik, CTO. "Alle Daten in der Übertragung werden doppelt verschlüsselt und Daten im Speicher verbleiben zu jeder Zeit in einem verschlüsselten Zustand - daher die Bezeichnung Zero-Knowledge-Verschlüsselung. Im Ergebnis wird jeder feindliche Zugriffsversuch auf Daten, die auf den Servern gespeichert sind, scheitern."RevBits bietet Cybersicherheitssoftware für die privilegierte Zugriffsverwaltung, den Endpunktschutz, E-Mail-Schutz und Deception-Technologie. Der Einsatz dieser patentierten Architektur in den Dashboards ihrer Lösungen stellt für die Kunden von RevBits eine weitere wichtige Sicherheitsleistung dar, die bisher auf dem Markt nicht zur Verfügung stand.Informationen zu RevBitsDas im Jahr 2018 gegründete RevBits ist ein innovatives Unternehmen für Cybersicherheit und widmet sich der Aufgabe, seinen Kunden auf der Grundlage von Expertenwissen erstklassigen Schutz zu bieten. RevBits hat seinen Hauptsitz in Mineola, New York, und betreibt Niederlassungen in Princeton, New Jersey, Boston, Massachusetts, sowie in Antwerpen in Belgien. Weitere Informationen über RevBits finden Sie unter www.revbits.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2852064-1&h=1743051256&u=http%3A%2F%2Fwww.revbits.com%2F&a=www.revbits.com)KONTAKTINFORMATIONEN:Unternehmensname: RevBits, LLCAnsprechpartner: Neal HesterbergTelefonnummer: 609 516 2846E-Mail-Adresse: neal.hesterberg@revbits.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2852064-1&h=1596820792&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1222447%2Frevbits_logo__002.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1222447%2Frevbits_logo__002.jpg)Original-Content von: RevBits LLC, übermittelt durch news aktuell