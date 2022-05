RevBits fügt SaaS für dynamische Skalierung, flexiblen Betrieb und optimierte Bereitstellungen hinzu

Mineola, New York (ots/PRNewswire) -Bessere Zugänglichkeit, um jeden Webbrowser auf jedem Gerät auszuführen, bei gleichzeitiger Vereinfachung der Betriebsverwaltung, der Software-Updates und der Lizenzverwaltung.RevBits, ein vereinheitlichendes Cybersicherheitsunternehmen für Unternehmensendpunkte, Cloud- und On-Premises-Ökosysteme, hat heute die Einführung eines SaaS-Modells seiner Cyber Intelligence Platform (CIP) angekündigt. Kunden haben nun die Wahl zwischen der RevBits-Lösung vor Ort, in der Cloud oder über das SaaS-Bereitstellungsmodell, das ebenfalls von RevBits verwaltet werden kann.Die RevBits Cyber Intelligence Platform besteht aus einer Reihe von Best-in-Class-Produkten, die einzeln oder als integrierte und einheitliche XDR-Plattform eingesetzt werden können:- RevBits Endpoint Security and EDR- RevBits Email Security- RevBits Privileged Access Management- RevBits Zero Trust Network- RevBits Deception Technology„Als Entwickler von Cybersicherheitssoftware konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden ausgefeilte und robuste Lösungen zur Verbesserung ihrer Sicherheitslage zu bieten", so David Schiffer, CEO von RevBits. „Die Verfügbarkeit unseres neuen SaaS-Modells ermöglicht eine schnellere Bereitstellung mit weniger Ressourcen und ist daher der ideale Weg, um den hohen Schutzstandard, den wir großen Unternehmen bieten, auch für KMUs zugänglich zu machen."„Bei der Architektur von RevBits dreht sich alles um Auswahl und Flexibilität", sagt Mucteba Celik, CTO von RevBits Mit der Einführung unserer SaaS-Version sind wir nun in der Lage, jedem Kunden, unabhängig von seiner Größe oder seinen Sicherheitsanforderungen, den besten Schutz und das optimale Bereitstellungsmodell zu bieten. Ganz gleich, ob es sich um eine staatliche Einrichtung handelt, die alles vor Ort betreiben muss, um einen multinationalen Konzern, der auf die Cloud umsteigt, oder um ein kleines Unternehmen mit wenig oder gar keinem IT-Personal, das eine verwaltete Cybersicherheitslösung benötigt - wir haben für alle eine Lösung."Informationen zu RevBitsRevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. RevBits schützt Unternehmen vor den raffiniertesten Cyber-Bedrohungen, indem es mehrere fortschrittliche Sicherheitstools anbietet, die über eine einheitliche Sicherheitsplattform verwaltet werden können. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, NY, mit Niederlassungen in Princeton, NJ, Boston, MA, London (England) und Antwerpen (Belgien). Für weitere Informationen über RevBits besuchen Sie bitte www.revbits.com/aboutrevbits (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3541626-1&h=1659624973&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3541626-1%26h%3D3241364522%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.revbits.com%252Faboutrevbits%26a%3Dwww.revbits.com%252Faboutrevbits&a=www.revbits.com%2Faboutrevbits).Kontakt:Neal Hesterberg,neal.hesterberg@revbits.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpgOriginal-Content von: RevBits LLC, übermittelt durch news aktuell