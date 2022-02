RevBits Endpoint Security behält seine ICSA Labs-Zertifizierung bei

Mineola, N.Y. (ots/PRNewswire) -In seiner Bewertung für Q4 2021 nähert sich RevBits Endpoint Security der 100 %-Marke, dank einer Erkennungsleistung von 99,8% .RevBits gibt bekannt, dass es seine ICSA Labs Advanced Threat Defense-Zertifizierung (eine unabhängige Abteilung von Verizon) beibehalten hat, wie in der Bewertung von RevBits Endpoint Security (RevBits EPS) im vierten Quartal 2021 berichtet.Die Tests wurden im Rahmen des „Advanced Threat Detection"-Protokolls durchgeführt, das sich auf die Bewertung von Endpunktsicherheitsprodukten zum Schutz vor neuen und wenig bekannten Bedrohungen aller Arten von Malware konzentriert. In einem Zeitraum von zweiunddreißig aufeinander folgenden Tagen wurden über dreizehnhundert Testläufe durchgeführt, die sowohl bösartige Muster als auch harmlose Anwendungen enthielten.Mit einer Gesamterkennungsrate von fast einhundert Prozent und null Fehlalarmen hat RevBits EPS die für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung erforderliche Erkennungsrate von fünfundsiebzig Prozent deutlich übertroffen.„Basierend auf einer einzigartigen Architektur und patentierten Technologien wurde RevBits Endpoint Security entwickelt, um einen erstklassigen Schutz zu bieten", so Mucteba Celik, CTO. „Wir waren von der Erkennungsleistung der Lösung und der Tatsache, dass wir keine Fehlalarme gemeldet haben, begeistert. Die Präzision des Produkts zeigt sich auch darin, dass wir Bedrohungen, die vier Stunden oder weniger alt sind, zu 100 % erkennen."„Die Aufrechterhaltung dieser Zertifizierung ist wichtig für unser Unternehmen und unsere Kunden", sagt David Schiffer, CEO „Die Geißel der Malware und Ransomware muss besiegt werden und der Schutz von Organisationen aller Art hat bei RevBits Priorität - unsere Endpunkt-Sicherheitslösung erreicht dieses Ziel, das macht uns stolz."Für den ausführlichen Zertifizierungsbericht und weitere Informationen über RevBits Endpoint Security besuchen Sie bitte www.revbits.comKontakt:Neal Hesterberg,neal.hesterberg@revbits.comInformationen zu RevBitsRevBits wurde 2018 gegründet und ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden erstklassigen Schutz bietet, der auf dem Fachwissen seiner Experten basiert. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, New York, mit Niederlassungen in Princeton, New Jersey, Boston, Massachusetts, London (England) und Antwerpen (Belgien). Weitere Informationen über RevBits finden Sie unter www.revbits.com/aboutrevbits.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpgOriginal-Content von: RevBits LLC, übermittelt durch news aktuell